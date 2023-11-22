22 ноября 2023

Поезд «Адлер-Пермь» попал в аварию из-за пьяной сотрудницы РЖД

Сотрудница РЖД, не предотвратившая аварию с поездом, идущим в Пермь, была пьяна
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд столкнулся с подвижным составом днем 22 ноября Фото:

Дежурная на железнодорожных путях, которая должна была развести поезд «Адлер-Пермь» с подвижным составом в Ульяновской области, была пьяна. Медосвидетельствование показало у дежурной 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«После аварии машинистов двух поездов, а также дежурную по станции Бряндино отправили на медосвидетельствование. Анализ показал, что машинисты были трезвые, а вот у дежурной выявили алкогольное опьянение — 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха», — сообщает Baza.

Причиной аварии стал ложный сигнал, который сообщил поезду о свободных путях. Дежурная должно была следить за путями, чтобы не допустить столкновения. Сама сотрудница призналась, что выпила перед сменой. Столкновение локомотива и поезда «Адлер-Пермь» произошло днем 22 ноября. Известно о более 20 пострадавших, госпитализация никому не понадобилась.

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Дежурная на железнодорожных путях, которая должна была развести поезд «Адлер-Пермь» с подвижным составом в Ульяновской области, была пьяна. Медосвидетельствование показало у дежурной 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «После аварии машинистов двух поездов, а также дежурную по станции Бряндино отправили на медосвидетельствование. Анализ показал, что машинисты были трезвые, а вот у дежурной выявили алкогольное опьянение — 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха», — сообщает Baza. Причиной аварии стал ложный сигнал, который сообщил поезду о свободных путях. Дежурная должно была следить за путями, чтобы не допустить столкновения. Сама сотрудница призналась, что выпила перед сменой. Столкновение локомотива и поезда «Адлер-Пермь» произошло днем 22 ноября. Известно о более 20 пострадавших, госпитализация никому не понадобилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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