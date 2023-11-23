Курганского торговца лесом прочат в депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский торговец лесом Александр Айвазов, побывавший с высокопоставленными политиками в Китае, непублично заявил о политических амбициях. Он намерен идти в депутаты областной думы. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.

«Айвазов при общении с друзьями и знакомыми говорит о депутатстве. Он намерен выдвигаться облдуму в 2025 году. При этом предприниматель твердит о поддержке со стороны высокопоставленных чиновников, с которыми у него налажены очень хорошие взаимоотношения», — говорят источники «ПиГ». В разговоре с URA.RU предприниматель пояснил, что до выборов еще далеко и пока у него нет планов становиться депутатом. Он остается бизнесменом и общественником.

Предприниматель является одним из руководителей общественного движения «Народный фронт» в Курганской области. По его словам, в последнее время общественная деятельность еще больше привлекает коммерсанта.

В сентябре Айвазов вместе с заместителями губернатора побывали в Китае. Там курганские власти заключили соглашение о сотрудничестве с крупнейшим холдингом Китая — Хэнаньской инвестиционной группой. Речь шла о создании транспортного коридора в Китай через Курган, а также о торговле лесом, овощами и продукцией машиностроения.