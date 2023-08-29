Курганский губернатор отправил своих замов в Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместители курганского губернатора Оксана Куташи и Сергей Гаврин улетели в Китай в составе делегации области. Об этом сообщается в telegram-каналах курганских чиновников.

«С коллегами по правительству, представителями инвестагентства и торгово-промышленной палаты Курганской области в эти дни работаем в Китае», — сообщает в своем канале первый замгубернатора Куташи. В состав делегации Курганской области также вошли заместитель Гаврин и мэр Кургана Елена Ситникова.

Губернатор Шумков в своем канале рассказал, что «коллеги подписали соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси». Курганские чиновники в Китае обсуждают возможные совместные проекты, изучают технологии и наработки на китайских предприятиях.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Ситникова вместо отпуска уехала в заграничную командировку. Также курганские власти планировали отправить официальную делегацию в Китай в течение года.

Курганская делегация с заместителями губернатора выехала в Китай фото: ТГ Оксана Куташи https://t.me/oksanakutashi

В составе курганской делегации работает мэр Кургана Елена Ситникова фото: ТГ Оксана Куташи https://t.me/oksanakutashi

Курганцы в Китае подписали соглашение о сотрудничестве с провинцией Шэньси фото: ТГ Оксана Куташи https://t.me/oksanakutashi