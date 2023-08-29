29 августа 2023

Губернатор Шумков отправил своих заместителей в Китай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор отправил своих замов в Китай Фото:

Заместители курганского губернатора Оксана Куташи и Сергей Гаврин улетели в Китай в составе делегации области. Об этом сообщается в telegram-каналах курганских чиновников.

«С коллегами по правительству, представителями инвестагентства и торгово-промышленной палаты Курганской области в эти дни работаем в Китае», — сообщает в своем канале первый замгубернатора Куташи. В состав делегации Курганской области также вошли заместитель Гаврин и мэр Кургана Елена Ситникова.

Губернатор Шумков в своем канале рассказал, что «коллеги подписали соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси». Курганские чиновники в Китае обсуждают возможные совместные проекты, изучают технологии и наработки на китайских предприятиях.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Ситникова вместо отпуска уехала в заграничную командировку. Также курганские власти планировали отправить официальную делегацию в Китай в течение года.

Курганская делегация с заместителями губернатора выехала в Китай
Курганская делегация с заместителями губернатора выехала в Китай
В составе курганской делегации работает мэр Кургана Елена Ситникова
В составе курганской делегации работает мэр Кургана Елена Ситникова
Курганцы в Китае подписали соглашение о сотрудничестве с провинцией Шэньси
Курганцы в Китае подписали соглашение о сотрудничестве с провинцией Шэньси
Курганская делегация побывала на китайских производствах и познакомилась с местными технологиями
Курганская делегация побывала на китайских производствах и познакомилась с местными технологиями

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместители курганского губернатора Оксана Куташи и Сергей Гаврин улетели в Китай в составе делегации области. Об этом сообщается в telegram-каналах курганских чиновников. «С коллегами по правительству, представителями инвестагентства и торгово-промышленной палаты Курганской области в эти дни работаем в Китае», — сообщает в своем канале первый замгубернатора Куташи. В состав делегации Курганской области также вошли заместитель Гаврин и мэр Кургана Елена Ситникова. Губернатор Шумков в своем канале рассказал, что «коллеги подписали соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси». Курганские чиновники в Китае обсуждают возможные совместные проекты, изучают технологии и наработки на китайских предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Ситникова вместо отпуска уехала в заграничную командировку. Также курганские власти планировали отправить официальную делегацию в Китай в течение года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...