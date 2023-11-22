Подрядчик, строящий курганскую школу, получил предупреждение от прокуратуры

В Курганской области перенесли сроки сдачи строящейся школы

Курганская прокуратура предупредила фирму из-за сроков по школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор строительной компании «Дон» из Шадринска получил предостережение прокуратуры из-за нарушения сроков сдачи строительства городской школы. Об этом сообщает сайт областного ведомства.

«Шадринской межрайонной прокуратурой в связи с наличием информации о возможных нарушениях сроков строительства указанного объекта <…> директору ООО „Дон“ объявлено предостережение», — сообщили в прокуратуре. Согласно контракту, строительство школы в Шадринске на 1100 мест по улице Черемисина планировалось завершить в конце ноября.

После вмешательства прокуратуры подрядчик и заказчик заключили дополнительное соглашение. Сроки сдачи школы перенесли на июль 2024 года. «Вопрос строительства школы находится на особом контроле органов прокуратуры», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прокурор города провел совещание из-за сроков строительства самой большой школы. При сроке сдачи в декабре, школы в августе была готова наполовину.