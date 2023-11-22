22 ноября 2023

Подрядчик, строящий курганскую школу, получил предупреждение от прокуратуры

В Курганской области перенесли сроки сдачи строящейся школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
Курганская прокуратура предупредила фирму из-за сроков по школе Фото:

Директор строительной компании «Дон» из Шадринска получил предостережение прокуратуры из-за нарушения сроков сдачи строительства городской школы. Об этом сообщает сайт областного ведомства.

«Шадринской межрайонной прокуратурой в связи с наличием информации о возможных нарушениях сроков строительства указанного объекта <…> директору ООО „Дон“ объявлено предостережение», — сообщили в прокуратуре. Согласно контракту, строительство школы в Шадринске на 1100 мест по улице Черемисина планировалось завершить в конце ноября.

После вмешательства прокуратуры подрядчик и заказчик заключили дополнительное соглашение. Сроки сдачи школы перенесли на июль 2024 года. «Вопрос строительства школы находится на особом контроле органов прокуратуры», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прокурор города провел совещание из-за сроков строительства самой большой школы. При сроке сдачи в декабре, школы в августе была готова наполовину.

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Директор строительной компании «Дон» из Шадринска получил предостережение прокуратуры из-за нарушения сроков сдачи строительства городской школы. Об этом сообщает сайт областного ведомства. «Шадринской межрайонной прокуратурой в связи с наличием информации о возможных нарушениях сроков строительства указанного объекта <…> директору ООО „Дон“ объявлено предостережение», — сообщили в прокуратуре. Согласно контракту, строительство школы в Шадринске на 1100 мест по улице Черемисина планировалось завершить в конце ноября. После вмешательства прокуратуры подрядчик и заказчик заключили дополнительное соглашение. Сроки сдачи школы перенесли на июль 2024 года. «Вопрос строительства школы находится на особом контроле органов прокуратуры», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прокурор города провел совещание из-за сроков строительства самой большой школы. При сроке сдачи в декабре, школы в августе была готова наполовину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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