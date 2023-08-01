Прокуратура взяла на контроль строительство школы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуре города Кургана состоялось совещание по вопросу строительства школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. На совещание вызвали представителей администрации города, заказчика и подрядчика, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних на получение образования прокурор города провел межведомственное совещание с участием администрации города, технического заказчика [строительства школы] — МКУ „Управление капитального строительства“, исполнителя услуг — ЗАО „Курганстальмост“», — сообщили в ведомстве. Причиной совещания стал вопрос соблюдения сроков сдачи объекта по нацпроекту.

По данным прокуратуры, сроки сдачи школы по контракту — 15 декабря. В настоящий момент школа готова на 52%. «На совещании обсуждены проблемные вопросы, связанные со строительством объекта, определены меры, направленные на соблюдение графика строительных работ и срока их завершения, осуществлен совместный выезд на объект капитального строительства», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что застройщика, отказавшегося строить самую большую школу в области, заставят выплатить задолженность. Московская компания вернет курганцам более 54 млн рублей. После отказа за проект взялся местный застройщик.

Прокурор Кургана провел совещание по срокам строительства городской школы Фото: Прокуратура Курганской области

Прокурор Виталий Долгушин и представители заказчика и подрядчика выехали на строительный объект Фото: Прокуратура Курганской областиФ