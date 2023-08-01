01 августа 2023

Прокурор Кургана Долгушин провел срочное совещание из-за строительства школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, строительство школы, строительство, школа долгострой, 12 микрорайон
Прокуратура взяла на контроль строительство школы в Кургане Фото:

В прокуратуре города Кургана состоялось совещание по вопросу строительства школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. На совещание вызвали представителей администрации города, заказчика и подрядчика, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних на получение образования прокурор города провел межведомственное совещание с участием администрации города, технического заказчика [строительства школы] — МКУ „Управление капитального строительства“, исполнителя услуг — ЗАО „Курганстальмост“», — сообщили в ведомстве. Причиной совещания стал вопрос соблюдения сроков сдачи объекта по нацпроекту.

По данным прокуратуры, сроки сдачи школы по контракту — 15 декабря. В настоящий момент школа готова на 52%. «На совещании обсуждены проблемные вопросы, связанные со строительством объекта, определены меры, направленные на соблюдение графика строительных работ и срока их завершения, осуществлен совместный выезд на объект капитального строительства», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что застройщика, отказавшегося строить самую большую школу в области, заставят выплатить задолженность. Московская компания вернет курганцам более 54 млн рублей. После отказа за проект взялся местный застройщик.

Прокурор Кургана провел совещание по срокам строительства городской школы
Прокурор Кургана провел совещание по срокам строительства городской школы
Фото:
Прокурор Виталий Долгушин и представители заказчика и подрядчика выехали на строительный объект
Прокурор Виталий Долгушин и представители заказчика и подрядчика выехали на строительный объект
Фото:
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В прокуратуре города Кургана состоялось совещание по вопросу строительства школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. На совещание вызвали представителей администрации города, заказчика и подрядчика, сообщается на сайте областной прокуратуры. «В целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних на получение образования прокурор города провел межведомственное совещание с участием администрации города, технического заказчика [строительства школы] — МКУ „Управление капитального строительства“, исполнителя услуг — ЗАО „Курганстальмост“», — сообщили в ведомстве. Причиной совещания стал вопрос соблюдения сроков сдачи объекта по нацпроекту. По данным прокуратуры, сроки сдачи школы по контракту — 15 декабря. В настоящий момент школа готова на 52%. «На совещании обсуждены проблемные вопросы, связанные со строительством объекта, определены меры, направленные на соблюдение графика строительных работ и срока их завершения, осуществлен совместный выезд на объект капитального строительства», — отметили в надзорном ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что застройщика, отказавшегося строить самую большую школу в области, заставят выплатить задолженность. Московская компания вернет курганцам более 54 млн рублей. После отказа за проект взялся местный застройщик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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