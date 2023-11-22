22 ноября 2023

В ХМАО возник острый дефицит работников в розничной торговле

© Служба новостей «URA.RU»
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Острый дефицит кадров наблюдается в сфере розничной торговли Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе возник острый дефицит кадров в сфере розничной торговли. За последний месяц нехватка работников в этой отрасли оказалась больше, чем во всех остальных профессиональных областях региона. Об этом говорит статистика сервиса HeadHunter.

«В профессиональной области „Розничная торговля“ за последний месяц в ХМАО наблюдается острый дефицит соискателей», — следует из данных сервиса открытой статистики компании. Отрасль показывает самый низкий индекс соотношения числа резюме к вакансиям в Югре.

Самый высокий уровень конкуренции в ХМАО тем временем наблюдается среди специалистов по инвестициям и маркетологов. Среди высшего менеджмента в Югре также наблюдается переизбыток работников.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках для студентов. В ряде компаний работникам, которые только получают образование, готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе возник острый дефицит кадров в сфере розничной торговли. За последний месяц нехватка работников в этой отрасли оказалась больше, чем во всех остальных профессиональных областях региона. Об этом говорит статистика сервиса HeadHunter. «В профессиональной области „Розничная торговля“ за последний месяц в ХМАО наблюдается острый дефицит соискателей», — следует из данных сервиса открытой статистики компании. Отрасль показывает самый низкий индекс соотношения числа резюме к вакансиям в Югре. Самый высокий уровень конкуренции в ХМАО тем временем наблюдается среди специалистов по инвестициям и маркетологов. Среди высшего менеджмента в Югре также наблюдается переизбыток работников. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках для студентов. В ряде компаний работникам, которые только получают образование, готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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