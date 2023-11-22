В ХМАО возник острый дефицит работников в розничной торговле

23 ноября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Острый дефицит кадров наблюдается в сфере розничной торговли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе возник острый дефицит кадров в сфере розничной торговли. За последний месяц нехватка работников в этой отрасли оказалась больше, чем во всех остальных профессиональных областях региона. Об этом говорит статистика сервиса HeadHunter. «В профессиональной области „Розничная торговля“ за последний месяц в ХМАО наблюдается острый дефицит соискателей», — следует из данных сервиса открытой статистики компании. Отрасль показывает самый низкий индекс соотношения числа резюме к вакансиям в Югре. Самый высокий уровень конкуренции в ХМАО тем временем наблюдается среди специалистов по инвестициям и маркетологов. Среди высшего менеджмента в Югре также наблюдается переизбыток работников. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках для студентов. В ряде компаний работникам, которые только получают образование, готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе возник острый дефицит кадров в сфере розничной торговли. За последний месяц нехватка работников в этой отрасли оказалась больше, чем во всех остальных профессиональных областях региона. Об этом говорит статистика сервиса HeadHunter. «В профессиональной области „Розничная торговля“ за последний месяц в ХМАО наблюдается острый дефицит соискателей», — следует из данных сервиса открытой статистики компании. Отрасль показывает самый низкий индекс соотношения числа резюме к вакансиям в Югре. Самый высокий уровень конкуренции в ХМАО тем временем наблюдается среди специалистов по инвестициям и маркетологов. Среди высшего менеджмента в Югре также наблюдается переизбыток работников. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках для студентов. В ряде компаний работникам, которые только получают образование, готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей.