Тоболяки смогут без пересадок добраться до Екатеринбурга

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновит перелеты между Тобольском и Екатеринбургом

23 ноября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Продажа билетов на рейсы из Тобольска в Екатеринбург и обратно начнутся 2 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тобольска смогут без пересадок добраться в Екатеринбург и обратно на самолете. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. «Из Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Екатеринбург-Тобольск- Екатеринбург. Первый рейс состоится в субботу 2 декабря», — говорится в сообщении. Сообщается, что рейсы в Екатеринбург из Ремезова будут проводить по четвергам и субботам. Маршрут будет обслуживать самолет Bombardier CRJ-200., а время в пути составит 50 минут.

Жители Тобольска смогут без пересадок добраться в Екатеринбург и обратно на самолете. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. «Из Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Екатеринбург-Тобольск- Екатеринбург. Первый рейс состоится в субботу 2 декабря», — говорится в сообщении. Сообщается, что рейсы в Екатеринбург из Ремезова будут проводить по четвергам и субботам. Маршрут будет обслуживать самолет Bombardier CRJ-200., а время в пути составит 50 минут.