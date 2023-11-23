Тоболяки смогут без пересадок добраться до Екатеринбурга

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновит перелеты между Тобольском и Екатеринбургом
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Аэропорт Ремезов. Тобольск, аэропорт ремезов, visit tobolsk, аэропорт тобольск
Продажа билетов на рейсы из Тобольска в Екатеринбург и обратно начнутся 2 декабря Фото:

Жители Тобольска смогут без пересадок добраться в Екатеринбург и обратно на самолете. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.

«Из Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Екатеринбург-Тобольск- Екатеринбург. Первый рейс состоится в субботу 2 декабря», — говорится в сообщении.

Сообщается, что рейсы в Екатеринбург из Ремезова будут проводить по четвергам и субботам. Маршрут будет обслуживать самолет Bombardier CRJ-200., а время в пути составит 50 минут.

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Жители Тобольска смогут без пересадок добраться в Екатеринбург и обратно на самолете. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. «Из Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Екатеринбург-Тобольск- Екатеринбург. Первый рейс состоится в субботу 2 декабря», — говорится в сообщении. Сообщается, что рейсы в Екатеринбург из Ремезова будут проводить по четвергам и субботам. Маршрут будет обслуживать самолет Bombardier CRJ-200., а время в пути составит 50 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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