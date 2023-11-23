Тоболяки смогут без пересадок добраться до Екатеринбурга

Продажа билетов на рейсы из Тобольска в Екатеринбург и обратно начнутся 2 декабря
Жители Тобольска смогут без пересадок добраться в Екатеринбург и обратно на самолете. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.
«Из Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Екатеринбург-Тобольск- Екатеринбург. Первый рейс состоится в субботу 2 декабря», — говорится в сообщении.
Сообщается, что рейсы в Екатеринбург из Ремезова будут проводить по четвергам и субботам. Маршрут будет обслуживать самолет Bombardier CRJ-200., а время в пути составит 50 минут.
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