Музей PERMM впервые представил постоянную экспозицию

30 октября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Музей PERMM открыл двери в новом здании (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей современного искусства PERMM открылся в новом здании. Переезд позволил впервые представить постоянную экспозицию из коллекции учреждения, рассказали в музее. «„И да, и нет“ — первая в истории музея постоянная экспозиция, предназначенная для показа музейной коллекции. Первый выпуск курирует Арсений Сергеев», — сообщается на сайте PERMM. Музей PERMM открылся в 2008 году. Долгое время он работал в здании бывшего торгового центра на бульваре Гагарина. Зимой 2023 года стало известно о его переезде в помещение бывшего автосалона на улице Крисанова. Благодаря релокации выставочные площади музея увеличились с 3900 до 7200 квадратных метров. В коллекции PERMM — более 1500 единиц хранения.

Пермский музей современного искусства PERMM открылся в новом здании. Переезд позволил впервые представить постоянную экспозицию из коллекции учреждения, рассказали в музее. «„И да, и нет“ — первая в истории музея постоянная экспозиция, предназначенная для показа музейной коллекции. Первый выпуск курирует Арсений Сергеев», — сообщается на сайте PERMM. Музей PERMM открылся в 2008 году. Долгое время он работал в здании бывшего торгового центра на бульваре Гагарина. Зимой 2023 года стало известно о его переезде в помещение бывшего автосалона на улице Крисанова. Благодаря релокации выставочные площади музея увеличились с 3900 до 7200 квадратных метров. В коллекции PERMM — более 1500 единиц хранения.