29 октября 2023

Музей PERMM впервые представил постоянную экспозицию

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Музей PERMM. Пермь, выставочный зал, современное искусство, музей
Музей PERMM открыл двери в новом здании (архивное фото) Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM открылся в новом здании. Переезд позволил впервые представить постоянную экспозицию из коллекции учреждения, рассказали в музее.

«„И да, и нет“ — первая в истории музея постоянная экспозиция, предназначенная для показа музейной коллекции. Первый выпуск курирует Арсений Сергеев», — сообщается на сайте PERMM.

Музей PERMM открылся в 2008 году. Долгое время он работал в здании бывшего торгового центра на бульваре Гагарина. Зимой 2023 года стало известно о его переезде в помещение бывшего автосалона на улице Крисанова. Благодаря релокации выставочные площади музея увеличились с 3900 до 7200 квадратных метров. В коллекции PERMM — более 1500 единиц хранения.

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Пермский музей современного искусства PERMM открылся в новом здании. Переезд позволил впервые представить постоянную экспозицию из коллекции учреждения, рассказали в музее. «„И да, и нет“ — первая в истории музея постоянная экспозиция, предназначенная для показа музейной коллекции. Первый выпуск курирует Арсений Сергеев», — сообщается на сайте PERMM. Музей PERMM открылся в 2008 году. Долгое время он работал в здании бывшего торгового центра на бульваре Гагарина. Зимой 2023 года стало известно о его переезде в помещение бывшего автосалона на улице Крисанова. Благодаря релокации выставочные площади музея увеличились с 3900 до 7200 квадратных метров. В коллекции PERMM — более 1500 единиц хранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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