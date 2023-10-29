Музей PERMM впервые представил постоянную экспозицию

Пермский музей современного искусства PERMM открылся в новом здании. Переезд позволил впервые представить постоянную экспозицию из коллекции учреждения, рассказали в музее.
«„И да, и нет“ — первая в истории музея постоянная экспозиция, предназначенная для показа музейной коллекции. Первый выпуск курирует Арсений Сергеев», — сообщается на сайте PERMM.
Музей PERMM открылся в 2008 году. Долгое время он работал в здании бывшего торгового центра на бульваре Гагарина. Зимой 2023 года стало известно о его переезде в помещение бывшего автосалона на улице Крисанова. Благодаря релокации выставочные площади музея увеличились с 3900 до 7200 квадратных метров. В коллекции PERMM — более 1500 единиц хранения.
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