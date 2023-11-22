22 ноября 2023

Губернатор Комарова взяла на выставку «Россия» весь политбомонд ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, комарова наталья
У Натальи Комаровой была самая большая группа поддержки из чиновников Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова привезла на открытие югорского стенда на выставке «Россия» практически весь окружной политический бомонд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Комарова привезла с собой на выставку „Россия“ весь югорский политбомонд. Таким количеством замов, депутатов, мэров и других чиновников не мог похвастаться пока ни один из регионов УрФО, презентовавших себя на ВДНХ», — сообщил корреспондент.

Кроме этого, компанию губернатору составили известные люди округа и молодежь. «Кроме представителей власти, Комарова пригласила титулованных югорчан, подростков и старожилов округа. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность „Команды Югры“», — добавил корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поприветствовала публику на выставке «Россия» на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова привезла на открытие югорского стенда на выставке «Россия» практически весь окружной политический бомонд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Комарова привезла с собой на выставку „Россия“ весь югорский политбомонд. Таким количеством замов, депутатов, мэров и других чиновников не мог похвастаться пока ни один из регионов УрФО, презентовавших себя на ВДНХ», — сообщил корреспондент. Кроме этого, компанию губернатору составили известные люди округа и молодежь. «Кроме представителей власти, Комарова пригласила титулованных югорчан, подростков и старожилов округа. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность „Команды Югры“», — добавил корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поприветствовала публику на выставке «Россия» на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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