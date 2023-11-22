Губернатор Комарова взяла на выставку «Россия» весь политбомонд ХМАО

23 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

У Натальи Комаровой была самая большая группа поддержки из чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова привезла на открытие югорского стенда на выставке «Россия» практически весь окружной политический бомонд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Комарова привезла с собой на выставку „Россия“ весь югорский политбомонд. Таким количеством замов, депутатов, мэров и других чиновников не мог похвастаться пока ни один из регионов УрФО, презентовавших себя на ВДНХ», — сообщил корреспондент. Кроме этого, компанию губернатору составили известные люди округа и молодежь. «Кроме представителей власти, Комарова пригласила титулованных югорчан, подростков и старожилов округа. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность „Команды Югры“», — добавил корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поприветствовала публику на выставке «Россия» на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова привезла на открытие югорского стенда на выставке «Россия» практически весь окружной политический бомонд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Комарова привезла с собой на выставку „Россия“ весь югорский политбомонд. Таким количеством замов, депутатов, мэров и других чиновников не мог похвастаться пока ни один из регионов УрФО, презентовавших себя на ВДНХ», — сообщил корреспондент. Кроме этого, компанию губернатору составили известные люди округа и молодежь. «Кроме представителей власти, Комарова пригласила титулованных югорчан, подростков и старожилов округа. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность „Команды Югры“», — добавил корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поприветствовала публику на выставке «Россия» на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации.