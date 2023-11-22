Губернатор Комарова взяла на выставку «Россия» весь политбомонд ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова привезла на открытие югорского стенда на выставке «Россия» практически весь окружной политический бомонд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Комарова привезла с собой на выставку „Россия“ весь югорский политбомонд. Таким количеством замов, депутатов, мэров и других чиновников не мог похвастаться пока ни один из регионов УрФО, презентовавших себя на ВДНХ», — сообщил корреспондент.
Кроме этого, компанию губернатору составили известные люди округа и молодежь. «Кроме представителей власти, Комарова пригласила титулованных югорчан, подростков и старожилов округа. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность „Команды Югры“», — добавил корреспондент.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Комарова поприветствовала публику на выставке «Россия» на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации.
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