Губернатор ХМАО заговорила на языках народов Севера на выставке «Россия»

23 ноября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры поприветствовала зрителей на четырех языках народов Севера Фотограф — Георгий Бергал Губернатор Югры Наталья Комарова поприветствовала участников выставки «Россия» в Москве на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Это приветствие только на четырех языках народов из ста тридцати девяти, которые населяют нашу территорию — Югру. И главное богатство нашего региона — это люди. Именно они обеспечивают всю ту мощь, которой гордится наша страна. Наш северный край со мной на этой сцене представит будущее нашей страны. Для нас очень важно, чтобы вы знали их имена», — начала Комарова. С этими словами на сцену поднялись юноши и девушки, представляющие основные муниципалитеты ХМАО и друг за другом представились. Кроме того, губернатор высказала благодарность героям труда, которые 38 лет назад заложили фундамент развития округа. Теперь же, по ее словам, Югру можно назвать краем творцов, первооткрывателей, молодых креативных людей и добровольцев. Также глава региона отметила роль округа в добыче нефти. «За последние 5 лет в Югре открыты 14 новых месторождений. Каждая двадцатая тонна нефти, которая добывается в мире, добывается югорчанами», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU писало о том, что уральский полпред Владимир Якушев отметил заслуги жителей ХМАО и ЯНАО на выставке «Россия». В приветственной речи он сообщил, что благодаря труду жителей страна пополняет запасы углеводорода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Югры Наталья Комарова поприветствовала участников выставки «Россия» в Москве на четырех языках народов Севера. Речь главы региона стала частью презентации Ханты-Мансийского округа среди других субъектов Российской Федерации. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Это приветствие только на четырех языках народов из ста тридцати девяти, которые населяют нашу территорию — Югру. И главное богатство нашего региона — это люди. Именно они обеспечивают всю ту мощь, которой гордится наша страна. Наш северный край со мной на этой сцене представит будущее нашей страны. Для нас очень важно, чтобы вы знали их имена», — начала Комарова. С этими словами на сцену поднялись юноши и девушки, представляющие основные муниципалитеты ХМАО и друг за другом представились. Кроме того, губернатор высказала благодарность героям труда, которые 38 лет назад заложили фундамент развития округа. Теперь же, по ее словам, Югру можно назвать краем творцов, первооткрывателей, молодых креативных людей и добровольцев. Также глава региона отметила роль округа в добыче нефти. «За последние 5 лет в Югре открыты 14 новых месторождений. Каждая двадцатая тонна нефти, которая добывается в мире, добывается югорчанами», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU писало о том, что уральский полпред Владимир Якушев отметил заслуги жителей ХМАО и ЯНАО на выставке «Россия». В приветственной речи он сообщил, что благодаря труду жителей страна пополняет запасы углеводорода.