В Челябинске задержаны создатели медцентров, подозреваемые в мошенничестве

Сотрудники двух челябинских медцентров подозреваются в мошеничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске задержали четырех создателей частных медцентров «Южный Урал» и «Моя клиника», которые подозреваются в обмане пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержаны четверо создателей частных медицинских центров. Следователем ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, медцентры работали по слаженной схеме несколько лет. Сотрудники двух медцентров обзванивали пожилых людей и приглашали на бесплатное обследование в рамках несуществующей медпрограммы. В ходе фиктивной диагностики на аппарате, который не является медтехникой, пациентам диагностировали тяжелые заболевания и убеждали пройти срочный курс лечения за 100 тысяч рублей и выше. Многие пенсионеры были вынуждены брать кредиты.

«Часть сотрудников центров не имели медицинского образования. По специально разработанной инструкции они оказывали на клиентов психологическое воздействие, в результате которого те соглашались на дорогостоящее лечение. Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинские полицейские работают над раскрытием мошенничества в медцентрах «Южный Урал» и «Моя клиника». Сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели обыски в жилье подозреваемых и в медцентрах. Изъяты оборудование, компьютерная техника, документы, деньги и другие доказательства. Сейчас оперативники устанавливают все эпизоды и соучастников преступлений. Работа клиник приостановлена.