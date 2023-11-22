Скандально известный экс-чиновник из ХМАО получил срок после работы в Крыму

Экс-сотрудник бюджетного учреждения в ХМАО осужден за взятку в Крыму

23 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-чиновника из Ханты-Мансийска, уволенного после антикоррупционных проверок с поста директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Владислава Нусинова приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность в Севастополе, где он после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в СКР по Республике Крым. «Осенью 2019 года фигурант потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов, за что пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурсных процедур, а в случае отказа — препятствовать деятельности организации», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, следователи выяснили, что Нусинов закупал оборудование для медучреждений по завышенным ценам, чем причинил ущерб городу. «В апреле 2020 года фигурант заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, что повлекло причинение бюджету города Севастополя ущерба на сумму более 20 млн рублей. Приговором суда фигурант признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы. Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 млн рублей. Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что уволенный за коррупцию экс-чиновник из ХМАО Нусинов вновь стал участником коррупционного скандала — на этот раз в Севастополе. Его уволили с должности замглавы департамента здравоохранения Севастополя после проверки контрольно-счетной палаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-чиновника из Ханты-Мансийска, уволенного после антикоррупционных проверок с поста директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Владислава Нусинова приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность в Севастополе, где он после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в СКР по Республике Крым. «Осенью 2019 года фигурант потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов, за что пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурсных процедур, а в случае отказа — препятствовать деятельности организации», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, следователи выяснили, что Нусинов закупал оборудование для медучреждений по завышенным ценам, чем причинил ущерб городу. «В апреле 2020 года фигурант заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, что повлекло причинение бюджету города Севастополя ущерба на сумму более 20 млн рублей. Приговором суда фигурант признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы. Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 млн рублей. Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что уволенный за коррупцию экс-чиновник из ХМАО Нусинов вновь стал участником коррупционного скандала — на этот раз в Севастополе. Его уволили с должности замглавы департамента здравоохранения Севастополя после проверки контрольно-счетной палаты.