22 ноября 2023

Скандально известный экс-чиновник из ХМАО получил срок после работы в Крыму

Экс-сотрудник бюджетного учреждения в ХМАО осужден за взятку в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото:

Экс-чиновника из Ханты-Мансийска, уволенного после антикоррупционных проверок с поста директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Владислава Нусинова приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность в Севастополе, где он после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в СКР по Республике Крым.

«Осенью 2019 года фигурант потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов, за что пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурсных процедур, а в случае отказа — препятствовать деятельности организации», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, следователи выяснили, что Нусинов закупал оборудование для медучреждений по завышенным ценам, чем причинил ущерб городу. «В апреле 2020 года фигурант заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, что повлекло причинение бюджету города Севастополя ущерба на сумму более 20 млн рублей. Приговором суда фигурант признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы. Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 млн рублей. Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что уволенный за коррупцию экс-чиновник из ХМАО Нусинов вновь стал участником коррупционного скандала — на этот раз в Севастополе. Его уволили с должности замглавы департамента здравоохранения Севастополя после проверки контрольно-счетной палаты.

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Экс-чиновника из Ханты-Мансийска, уволенного после антикоррупционных проверок с поста директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Владислава Нусинова приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность в Севастополе, где он после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в СКР по Республике Крым. «Осенью 2019 года фигурант потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов, за что пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурсных процедур, а в случае отказа — препятствовать деятельности организации», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, следователи выяснили, что Нусинов закупал оборудование для медучреждений по завышенным ценам, чем причинил ущерб городу. «В апреле 2020 года фигурант заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, что повлекло причинение бюджету города Севастополя ущерба на сумму более 20 млн рублей. Приговором суда фигурант признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы. Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 8 млн рублей. Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что уволенный за коррупцию экс-чиновник из ХМАО Нусинов вновь стал участником коррупционного скандала — на этот раз в Севастополе. Его уволили с должности замглавы департамента здравоохранения Севастополя после проверки контрольно-счетной палаты.
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