Главный казах России стал депутатом гордумы Тюмени

Глава российской автономии казахов Ибраев вошел в состав думы Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, заседание, флаг, городская дума тюмени
Избирком принял решение о передаче мандата депутата гордумы Тюмени Есенгалию Ибраеву Фото:

Новым депутатом городской думы Тюмени стал президент «Федеральной национально-культурной автономии казахов России» Есенгалий Ибраев. Об этом URA.RU сообщила председатель избиркома Татьяна Гиблер. Ибраев получил мандат, который ранее сдала «Учитель года» Екатерина Костылева.

«Мы получили решение партийного отделения „Единой России“ и пакет документов на Есенгалий Ибраева. Избирательная комиссия приняла решение о передаче ему мандата в соответствии с законодательством», — прокомментировала Татьяна Гиблер.

Ранее депутат гордумы и «Учитель года» Екатерина Костылева добровольно сложила полномочия депутата по семейным обстоятельствам и ее место должно было перейти следующему по избирательному списку кандидату. В сентябре 2023 года Есенгалий Ибраев шел на выборы думы Тюмени по списку партии «Единая Россия» под номером одиннадцать. Он занимал пост заместителя председателя думы Юргинского района.

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Новым депутатом городской думы Тюмени стал президент «Федеральной национально-культурной автономии казахов России» Есенгалий Ибраев. Об этом URA.RU сообщила председатель избиркома Татьяна Гиблер. Ибраев получил мандат, который ранее сдала «Учитель года» Екатерина Костылева. «Мы получили решение партийного отделения „Единой России“ и пакет документов на Есенгалий Ибраева. Избирательная комиссия приняла решение о передаче ему мандата в соответствии с законодательством», — прокомментировала Татьяна Гиблер. Ранее депутат гордумы и «Учитель года» Екатерина Костылева добровольно сложила полномочия депутата по семейным обстоятельствам и ее место должно было перейти следующему по избирательному списку кандидату. В сентябре 2023 года Есенгалий Ибраев шел на выборы думы Тюмени по списку партии «Единая Россия» под номером одиннадцать. Он занимал пост заместителя председателя думы Юргинского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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