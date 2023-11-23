Космонавт Рыжиков мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО

Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО. Об этом он сообщил во время посещения стенда Югра на выставке «Россия». Интервью космонавта было опубликовано в официальном telegram-канале окружных властей.
«Если бы была такая возможность приехать с друзьями, о чем, конечно, мы мечтаем, я бы в первую очередь отвез их на речку, где мы бы разбили палатки и посидели на лодочке», — сообщил Рыжиков. Космонавт отмечает, что в Югре красивая природа, которую он хотел бы показать своим друзьям и знакомым. «Вот эта природа первозданная, красота ее необычная. Это самое интересное. Я хотел бы показать ее своим друзьям. И, конечно же, невозможно не показать современные здания и сооружения», — добавил Рыжиков.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО на выставке «Россия» сопровождает практически весь политический бомонд округа и известные лица Югры. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность «Команды Югры».
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