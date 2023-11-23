Космонавт Рыжиков мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО

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Комарова. Сургут, космонавт, рыжиков сергей
Сергей Рыжиков посетил стенд Югры на выставке «Россия» Фото:

Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО. Об этом он сообщил во время посещения стенда Югра на выставке «Россия». Интервью космонавта было опубликовано в официальном telegram-канале окружных властей.

«Если бы была такая возможность приехать с друзьями, о чем, конечно, мы мечтаем, я бы в первую очередь отвез их на речку, где мы бы разбили палатки и посидели на лодочке», — сообщил Рыжиков. Космонавт отмечает, что в Югре красивая природа, которую он хотел бы показать своим друзьям и знакомым. «Вот эта природа первозданная, красота ее необычная. Это самое интересное. Я хотел бы показать ее своим друзьям. И, конечно же, невозможно не показать современные здания и сооружения», — добавил Рыжиков.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО на выставке «Россия» сопровождает практически весь политический бомонд округа и известные лица Югры. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность «Команды Югры».

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Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО. Об этом он сообщил во время посещения стенда Югра на выставке «Россия». Интервью космонавта было опубликовано в официальном telegram-канале окружных властей. «Если бы была такая возможность приехать с друзьями, о чем, конечно, мы мечтаем, я бы в первую очередь отвез их на речку, где мы бы разбили палатки и посидели на лодочке», — сообщил Рыжиков. Космонавт отмечает, что в Югре красивая природа, которую он хотел бы показать своим друзьям и знакомым. «Вот эта природа первозданная, красота ее необычная. Это самое интересное. Я хотел бы показать ее своим друзьям. И, конечно же, невозможно не показать современные здания и сооружения», — добавил Рыжиков. Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО на выставке «Россия» сопровождает практически весь политический бомонд округа и известные лица Югры. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность «Команды Югры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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