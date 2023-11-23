Космонавт Рыжиков мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО

23 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Сергей Рыжиков посетил стенд Югры на выставке «Россия» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО. Об этом он сообщил во время посещения стенда Югра на выставке «Россия». Интервью космонавта было опубликовано в официальном telegram-канале окружных властей. «Если бы была такая возможность приехать с друзьями, о чем, конечно, мы мечтаем, я бы в первую очередь отвез их на речку, где мы бы разбили палатки и посидели на лодочке», — сообщил Рыжиков. Космонавт отмечает, что в Югре красивая природа, которую он хотел бы показать своим друзьям и знакомым. «Вот эта природа первозданная, красота ее необычная. Это самое интересное. Я хотел бы показать ее своим друзьям. И, конечно же, невозможно не показать современные здания и сооружения», — добавил Рыжиков. Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО на выставке «Россия» сопровождает практически весь политический бомонд округа и известные лица Югры. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность «Команды Югры».

Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска мечтает привести друзей на рыбалку в ХМАО. Об этом он сообщил во время посещения стенда Югра на выставке «Россия». Интервью космонавта было опубликовано в официальном telegram-канале окружных властей. «Если бы была такая возможность приехать с друзьями, о чем, конечно, мы мечтаем, я бы в первую очередь отвез их на речку, где мы бы разбили палатки и посидели на лодочке», — сообщил Рыжиков. Космонавт отмечает, что в Югре красивая природа, которую он хотел бы показать своим друзьям и знакомым. «Вот эта природа первозданная, красота ее необычная. Это самое интересное. Я хотел бы показать ее своим друзьям. И, конечно же, невозможно не показать современные здания и сооружения», — добавил Рыжиков. Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО на выставке «Россия» сопровождает практически весь политический бомонд округа и известные лица Югры. Элиты в брендированных шарфах призваны показать сплоченность «Команды Югры».