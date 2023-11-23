Единороссам Тюменской облдумы дали задание активизироваться в соцсетях

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Конференция ЕР. Курган, конференция единой россии, единая россия, ер
Решением фракции Тюменской областной думы единороссы обязаны активизироваться в соцсетях Фото:

Депутатов фракции «Единая Россия» Тюменской облдумы обязали активизировать работу в своих социальных сетях в преддверии выборов президента. Дополнительно парламентариям предписано считать приоритетным направлением депутатской деятельности выполнение технических заданий ЦИК партии. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству фракции облдумы.

«На заседании фракции решено активизировать работу в социальных сетях. Также приоритетным направлением депутатской деятельности становится выполнение технических заданий, поступающих из Центрального исполнительного комитета партии „Единая Россия“», — прокомментировал источник.

Дополнительно депутатам дали задачу нарастить число участников онлайн конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!» до 25 ноября. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты от «Единой России» игнорируют требование администрации президента по ведению социальных сетей, подставляя региональный исполком.

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Депутатов фракции «Единая Россия» Тюменской облдумы обязали активизировать работу в своих социальных сетях в преддверии выборов президента. Дополнительно парламентариям предписано считать приоритетным направлением депутатской деятельности выполнение технических заданий ЦИК партии. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству фракции облдумы. «На заседании фракции решено активизировать работу в социальных сетях. Также приоритетным направлением депутатской деятельности становится выполнение технических заданий, поступающих из Центрального исполнительного комитета партии „Единая Россия“», — прокомментировал источник. Дополнительно депутатам дали задачу нарастить число участников онлайн конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!» до 25 ноября. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты от «Единой России» игнорируют требование администрации президента по ведению социальных сетей, подставляя региональный исполком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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