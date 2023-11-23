Единороссам Тюменской облдумы дали задание активизироваться в соцсетях

23 ноября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Решением фракции Тюменской областной думы единороссы обязаны активизироваться в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутатов фракции «Единая Россия» Тюменской облдумы обязали активизировать работу в своих социальных сетях в преддверии выборов президента. Дополнительно парламентариям предписано считать приоритетным направлением депутатской деятельности выполнение технических заданий ЦИК партии. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству фракции облдумы. «На заседании фракции решено активизировать работу в социальных сетях. Также приоритетным направлением депутатской деятельности становится выполнение технических заданий, поступающих из Центрального исполнительного комитета партии „Единая Россия“», — прокомментировал источник. Дополнительно депутатам дали задачу нарастить число участников онлайн конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!» до 25 ноября. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты от «Единой России» игнорируют требование администрации президента по ведению социальных сетей, подставляя региональный исполком.

Депутатов фракции «Единая Россия» Тюменской облдумы обязали активизировать работу в своих социальных сетях в преддверии выборов президента. Дополнительно парламентариям предписано считать приоритетным направлением депутатской деятельности выполнение технических заданий ЦИК партии. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству фракции облдумы. «На заседании фракции решено активизировать работу в социальных сетях. Также приоритетным направлением депутатской деятельности становится выполнение технических заданий, поступающих из Центрального исполнительного комитета партии „Единая Россия“», — прокомментировал источник. Дополнительно депутатам дали задачу нарастить число участников онлайн конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!» до 25 ноября. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты от «Единой России» игнорируют требование администрации президента по ведению социальных сетей, подставляя региональный исполком.