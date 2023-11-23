23 ноября 2023

Тюменские власти рассказали, когда запустят автобусы в новый микрорайон

В Ново-Комарово автобусы запустят после обустройства улично-дорожной сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт
Жители нового района жаловались на отсутствие общественного транспорта Фото:

В Тюмени в микрорайон Ново-Комарово могут запустить автобусы после обустройства улично-дорожной сети. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители нового района жаловались на отсутствие общественного транспорта.

«После обустройства улично-дорожной сети, а также остановочных пунктов в районе ЖК Ново-Комарово администрацией города Тюмени будет рассмотрен вопрос организации движения автобусов», — рассказали в мэрии. Сейчас, по словам жителей, им приходится ходить до остановок, расположенных в Патрушева и Комарово.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.

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В Тюмени в микрорайон Ново-Комарово могут запустить автобусы после обустройства улично-дорожной сети. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители нового района жаловались на отсутствие общественного транспорта. «После обустройства улично-дорожной сети, а также остановочных пунктов в районе ЖК Ново-Комарово администрацией города Тюмени будет рассмотрен вопрос организации движения автобусов», — рассказали в мэрии. Сейчас, по словам жителей, им приходится ходить до остановок, расположенных в Патрушева и Комарово. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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