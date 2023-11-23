Тюменские власти рассказали, когда запустят автобусы в новый микрорайон

В Ново-Комарово автобусы запустят после обустройства улично-дорожной сети

24 ноября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Жители нового района жаловались на отсутствие общественного транспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в микрорайон Ново-Комарово могут запустить автобусы после обустройства улично-дорожной сети. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители нового района жаловались на отсутствие общественного транспорта. «После обустройства улично-дорожной сети, а также остановочных пунктов в районе ЖК Ново-Комарово администрацией города Тюмени будет рассмотрен вопрос организации движения автобусов», — рассказали в мэрии. Сейчас, по словам жителей, им приходится ходить до остановок, расположенных в Патрушева и Комарово. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.

В Тюмени в микрорайон Ново-Комарово могут запустить автобусы после обустройства улично-дорожной сети. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители нового района жаловались на отсутствие общественного транспорта. «После обустройства улично-дорожной сети, а также остановочных пунктов в районе ЖК Ново-Комарово администрацией города Тюмени будет рассмотрен вопрос организации движения автобусов», — рассказали в мэрии. Сейчас, по словам жителей, им приходится ходить до остановок, расположенных в Патрушева и Комарово. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустят новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.