В сожженной в Миассе могиле был похоронен погибший на СВО врач-реаниматолог

Неизвестные подожгли могилу медика, погибшего на СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В сожженной могила на кладбище в Миассе Челябинской области был похоронен врач-реаниматолог Олег Марченко, который погиб на СВО. Об этом URA.RU сообщили, в пресс-службе горбольницы №2.

«Сожгли могилу Олега Марченко, который трагически погиб на СВО. До службы, он возглавлял отделение реанимации. Недели не прошло, как мы 17 ноября с ним всем городом попрощались. Весь коллектив в шоке. Мы готовы оказать необходимую помощь его семье», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что возбуждено уголовное дело. В данный момент идут поиски причастных.

«Отделом дознания ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Устанавливаются лица, совершившие поджог», — заявили в ведомстве.

Медик погиб на СВО 4 ноября при выполнении боевой задачи. Его жизнь оборвал вражеский дрон. 22 ноября стало известно, что неизвестные подожгли на городском кладбище могилу участника спецоперации.