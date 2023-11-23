Дело об осквернении могилы военврача в Миассе передано в СК

Уголовное дело по факту осквернения могилы погибшего на СВО военного медика Олега Марченко в Миассе (Челябинская область) передано в СК. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
«По инициативе СУ СКР по региону уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по ч.1 ст. 244 УК РФ („Надругательство над телами умерших и местами их захоронения“), передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по городу Миасс. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.
После сообщения об инциденте полиция оперативно принялась искать подозреваемых. Велась работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, поиск свидетелей и очевидцев. Участковые обходили садовые участки, расположенные рядом с кладбищем.
Марченко отправился на СВО в июле 2023 года. Во время эвакуации раненых бойцов в начале ноября на медика упала граната, сброшенная украинским дроном.
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