Инфекционист назвал новую опасность патогенных бактерий в пельменях

Вирусолог Малышев: патогенные бактерии с пельменей переходят на другие продукты

24 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В пельменях нескольких марок нашли патогенные бактерии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пельмени всегда подвергаются термической обработке, поэтому редко могут нести опасность для человека. Однако патогенные бактерии могут переходить с них на другие продукты, которые не отваривают. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Какие будут волны заболевания, если пельмени не кушают сырыми? Мы их отвариваем. Соответственно, если аккуратно приготовлено, то ничего не будет. Но надо помнить о том, что если неправильно приготовить, неправильно хранить рядом с другими продуктами, даже в бытовом холодильнике, может быть перенос инфекции с одних продуктов на другие. Например, на те, которые не подвергаются термической обработке», — сказал Николай Малышев. Ранее Российская система качества нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок. Эти возбудители могут привести к проблемам печени, желудка, мозга. Причиной, по которой бактерии могли попасть в пельмени, является несоответствие санитарных условий на предприятиях.

Пельмени всегда подвергаются термической обработке, поэтому редко могут нести опасность для человека. Однако патогенные бактерии могут переходить с них на другие продукты, которые не отваривают. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Какие будут волны заболевания, если пельмени не кушают сырыми? Мы их отвариваем. Соответственно, если аккуратно приготовлено, то ничего не будет. Но надо помнить о том, что если неправильно приготовить, неправильно хранить рядом с другими продуктами, даже в бытовом холодильнике, может быть перенос инфекции с одних продуктов на другие. Например, на те, которые не подвергаются термической обработке», — сказал Николай Малышев. Ранее Российская система качества нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок. Эти возбудители могут привести к проблемам печени, желудка, мозга. Причиной, по которой бактерии могли попасть в пельмени, является несоответствие санитарных условий на предприятиях.