Правительство РФ расширило полномочия министерства сельского хозяйства по семеноводству. Такая мера позволит обеспечить суверенитет России в данной сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 23 ноября. Его выступление опубликовано на сайте правительства.
«Среди новых обязанностей ведомства — утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений, а также определение порядка испытаний сортов и гибридов, которые допущены для использования в отрасли», — заявил глава правительства. Он также отметил, что расширение полномочий направлено в том числе для обеспечения работ по реконструкции и обновлению гидротехнических сооружений, которые применяются для мелиорации земель.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что обеспечение потребности сельхозпроизводителей семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, а также техникой, является одной из ключевых задач правительства. Он также подчеркивал важность обеспечения суверенитета страны в данной сфере.
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