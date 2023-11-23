Политика Власть Правительство РФ расширило полномочия министерства сельского хозяйства 23 ноября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 + Мишустин поручил расширить полномочия министерства сельского хозяйства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ расширило полномочия министерства сельского хозяйства по семеноводству. Такая мера позволит обеспечить суверенитет России в данной сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 23 ноября. Его выступление опубликовано на сайте правительства. «Среди новых обязанностей ведомства — утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений, а также определение порядка испытаний сортов и гибридов, которые допущены для использования в отрасли», — заявил глава правительства. Он также отметил, что расширение полномочий направлено в том числе для обеспечения работ по реконструкции и обновлению гидротехнических сооружений, которые применяются для мелиорации земель. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что обеспечение потребности сельхозпроизводителей семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, а также техникой, является одной из ключевых задач правительства. Он также подчеркивал важность обеспечения суверенитета страны в данной сфере. Правительство РФ расширило полномочия министерства сельского хозяйства по семеноводству. Такая мера позволит обеспечить суверенитет России в данной сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 23 ноября. Его выступление опубликовано на сайте правительства. «Среди новых обязанностей ведомства — утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений, а также определение порядка испытаний сортов и гибридов, которые допущены для использования в отрасли», — заявил глава правительства. Он также отметил, что расширение полномочий направлено в том числе для обеспечения работ по реконструкции и обновлению гидротехнических сооружений, которые применяются для мелиорации земель. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что обеспечение потребности сельхозпроизводителей семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, а также техникой, является одной из ключевых задач правительства. Он также подчеркивал важность обеспечения суверенитета страны в данной сфере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям