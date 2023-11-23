Лукашенко: Армению штормит в публичных высказываниях и поступках

23 ноября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Лукашенко сообщил, что лидеры ОДКБ способны адекватно реагировать на вызовы времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армению штормит в публичных высказываниях и поступках. Он посоветовал озвучивать свои претензии за столом переговоров, а не «через вбросы в средства массовой информации». «То, что некоторых наших партнеров (Армению — прим. URA.RU) штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы», — заявил Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Его слова передает корреспондент Белта. Лукашенко отметил, что Армении нужно озвучивать свои недовольства за столом переговоров, а не «через вбросы в средства массовой информации». Он подчеркнул, что лидеры стран ОДКБ, присутствующие на саммите в Минске, способны адекватно реагировать на вызовы времени и противостоять им сообща. Ранее Лукашенко заявил, что страны ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Он призвал Армению обсуждать вопросы за столом переговоров без демаршей. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске, передает RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армению штормит в публичных высказываниях и поступках. Он посоветовал озвучивать свои претензии за столом переговоров, а не «через вбросы в средства массовой информации». «То, что некоторых наших партнеров (Армению — прим. URA.RU) штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы», — заявил Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Его слова передает корреспондент Белта. Лукашенко отметил, что Армении нужно озвучивать свои недовольства за столом переговоров, а не «через вбросы в средства массовой информации». Он подчеркнул, что лидеры стран ОДКБ, присутствующие на саммите в Минске, способны адекватно реагировать на вызовы времени и противостоять им сообща. Ранее Лукашенко заявил, что страны ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Он призвал Армению обсуждать вопросы за столом переговоров без демаршей. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске, передает RT.