Мошенница оставила без подарков на Новый год детский сад из ХМАО

23 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Подарки приобретались через интернет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция ХМАО направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Кемерово, которая оставила без подарков на Новый год детский сад в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД Югры. «На странице одной из социальных сетей сотрудники детского сада нашли подходящие сладкие наборы по привлекательной цене. Общая стоимость сладостей, включая доставку, обошлась свыше 140 тысяч рублей. На тот момент сомнений в добросовестности продавца не возникло. Страница работала с 2019 года. После отправки денежных средств продавец сообщил, что заказ отправлен, трек-номер для отслеживания он пришлет позже, и с тех пор перестал выходить на связь», — сообщили в ведомстве. Во время следствия полиция установила владельца сайта. Им оказалась жительница Кемеровской области. «Девушка призналась, что фейковую страницу создала еще в 2019 году, но два года ей не пользовалась. В конце 2021-го она нашла в интернете картинки различных сладких наборов и выставила объявление о продаже. Тогда с ней и вступили в переписку представители родительского комитета детского сада. Также установлено, что по такой же схеме кемеровчанка обманула женщину из соседнего Октябрьского района. Сумма ущерба в данном случае составила 13300 рублей». — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу ХМАО обманули при покупке красной икры. Женщина увидела рекламу в социальной сети, перевела деньги, но так и не дождалась деликатеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция ХМАО направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Кемерово, которая оставила без подарков на Новый год детский сад в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД Югры. «На странице одной из социальных сетей сотрудники детского сада нашли подходящие сладкие наборы по привлекательной цене. Общая стоимость сладостей, включая доставку, обошлась свыше 140 тысяч рублей. На тот момент сомнений в добросовестности продавца не возникло. Страница работала с 2019 года. После отправки денежных средств продавец сообщил, что заказ отправлен, трек-номер для отслеживания он пришлет позже, и с тех пор перестал выходить на связь», — сообщили в ведомстве. Во время следствия полиция установила владельца сайта. Им оказалась жительница Кемеровской области. «Девушка призналась, что фейковую страницу создала еще в 2019 году, но два года ей не пользовалась. В конце 2021-го она нашла в интернете картинки различных сладких наборов и выставила объявление о продаже. Тогда с ней и вступили в переписку представители родительского комитета детского сада. Также установлено, что по такой же схеме кемеровчанка обманула женщину из соседнего Октябрьского района. Сумма ущерба в данном случае составила 13300 рублей». — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу ХМАО обманули при покупке красной икры. Женщина увидела рекламу в социальной сети, перевела деньги, но так и не дождалась деликатеса.