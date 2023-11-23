Польша оставит Украину без продуктов этой зимой

Политолог Сытенков: Украину ждет кризис, который усилят Венгрия и Словакия

24 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Экономика Украины рушится из-за протестов перевозчиков Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина рискует остаться без продовольствия из-за забастовок перевозчиков на польской границе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, медиатор, политолог Максим Сытенков, отметив, что ситуация может ухудшиться, когда к протестам подключатся Словакия и Венгрия. «Большой экономический ущерб наносится не только перевозчикам, но и всей экономике Украины, которая сейчас теряет до 20 миллионов долларов в день. Эта тенденция по противодействию украинским перевозчикам растет не в пользу Киева. Дальше, если словаки и венгры, как заявляли, присоединятся к этому протесту, а поляки сказали, что он будет до следующего года, (протест в Дорохуске продолжится до 1 февраля 2024 года), то на все новогодние праздники, в первый месяц зимы Украина может оказаться без продуктов, без товаров и услуг», — сказал Максим Сытенков. По его словам, блокада Украины может продлиться и дольше заявленных сроков. «Это согласованная акция до определенной даты, а дальше будет видно. Вполне возможно, что перевозчики продлят эту акцию и дальше. Она согласована с правительством, сначала оно это поддерживало. Сейчас польские власти просто молчат, потому что каждый гражданин имеет право выразить в любой мирной форме свой протест», — продолжил политолог. Польша начала бороться с высокой конкуренцией, которую создали украинские продавцы. «Перевозки по Украине — штука опасная. Все грузы приходят по сухопутной границе, морская сейчас закрыта. Перевозчики после получения возможности свободно перемещать грузы по Европе без определенных квот и лицензий просто обрушили цены на услуги. Поэтому польские защищают свою экономическую выгоду таким образом. Они закрывают крышку экономических возможностей для украинских перевозчиков», — отметил эксперт. Польские перевозчики начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. С 6 ноября они заблокировали несколько КПП. Киев из-за закрытия КПП потерял больше 400 миллионов евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина рискует остаться без продовольствия из-за забастовок перевозчиков на польской границе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, медиатор, политолог Максим Сытенков, отметив, что ситуация может ухудшиться, когда к протестам подключатся Словакия и Венгрия. «Большой экономический ущерб наносится не только перевозчикам, но и всей экономике Украины, которая сейчас теряет до 20 миллионов долларов в день. Эта тенденция по противодействию украинским перевозчикам растет не в пользу Киева. Дальше, если словаки и венгры, как заявляли, присоединятся к этому протесту, а поляки сказали, что он будет до следующего года, (протест в Дорохуске продолжится до 1 февраля 2024 года), то на все новогодние праздники, в первый месяц зимы Украина может оказаться без продуктов, без товаров и услуг», — сказал Максим Сытенков. По его словам, блокада Украины может продлиться и дольше заявленных сроков. «Это согласованная акция до определенной даты, а дальше будет видно. Вполне возможно, что перевозчики продлят эту акцию и дальше. Она согласована с правительством, сначала оно это поддерживало. Сейчас польские власти просто молчат, потому что каждый гражданин имеет право выразить в любой мирной форме свой протест», — продолжил политолог. Польша начала бороться с высокой конкуренцией, которую создали украинские продавцы. «Перевозки по Украине — штука опасная. Все грузы приходят по сухопутной границе, морская сейчас закрыта. Перевозчики после получения возможности свободно перемещать грузы по Европе без определенных квот и лицензий просто обрушили цены на услуги. Поэтому польские защищают свою экономическую выгоду таким образом. Они закрывают крышку экономических возможностей для украинских перевозчиков», — отметил эксперт. Польские перевозчики начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. С 6 ноября они заблокировали несколько КПП. Киев из-за закрытия КПП потерял больше 400 миллионов евро.