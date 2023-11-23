В Челябинске объяснили причину задержки рейса Валерии и Пригожина

Авиарейс в Челябинск, на борту которого летели Валерия и Иосиф Пригодин, прилетел в аэропорт «Игорь Курчатов» с задержкой из-за метеоусловий. Самолет сделал круг над уральскими горами и приземлился позже намеченного времени.
«Метель, ветер. На полчаса позже сели», — цитируют слова Пригожина сайт «74.ру».
На сайте указано, что самолет с продюсером и его супругой сделал круг над Уральскими горами и приземлился всего на пять минут позже. Сегодня певица Валерия выступит с концертов в оперном театре Челябинска.
Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре и снегопадах, которые пришли в регион с 21 ноября. По данным метеорологов, непогода продлится в области до 24 ноября.
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