В Челябинске объяснили причину задержки рейса Валерии и Пригожина

Рейс Валерии и Пригожина в Челябинск задержали из-за метели

23 ноября 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин и его супруга Валерия прибыли в Челябинск с опозданием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиарейс в Челябинск, на борту которого летели Валерия и Иосиф Пригодин, прилетел в аэропорт «Игорь Курчатов» с задержкой из-за метеоусловий. Самолет сделал круг над уральскими горами и приземлился позже намеченного времени. «Метель, ветер. На полчаса позже сели», — цитируют слова Пригожина сайт «74.ру». На сайте указано, что самолет с продюсером и его супругой сделал круг над Уральскими горами и приземлился всего на пять минут позже. Сегодня певица Валерия выступит с концертов в оперном театре Челябинска. Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре и снегопадах, которые пришли в регион с 21 ноября. По данным метеорологов, непогода продлится в области до 24 ноября.

Авиарейс в Челябинск, на борту которого летели Валерия и Иосиф Пригодин, прилетел в аэропорт «Игорь Курчатов» с задержкой из-за метеоусловий. Самолет сделал круг над уральскими горами и приземлился позже намеченного времени. «Метель, ветер. На полчаса позже сели», — цитируют слова Пригожина сайт «74.ру». На сайте указано, что самолет с продюсером и его супругой сделал круг над Уральскими горами и приземлился всего на пять минут позже. Сегодня певица Валерия выступит с концертов в оперном театре Челябинска. Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре и снегопадах, которые пришли в регион с 21 ноября. По данным метеорологов, непогода продлится в области до 24 ноября.