В Челябинске объяснили причину задержки рейса Валерии и Пригожина

Рейс Валерии и Пригожина в Челябинск задержали из-за метели
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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, валерия, пригожин иосиф
Иосиф Пригожин и его супруга Валерия прибыли в Челябинск с опозданием Фото:

Авиарейс в Челябинск, на борту которого летели Валерия и Иосиф Пригодин, прилетел в аэропорт «Игорь Курчатов» с задержкой из-за метеоусловий. Самолет сделал круг над уральскими горами и приземлился позже намеченного времени.

«Метель, ветер. На полчаса позже сели», — цитируют слова Пригожина сайт «74.ру».

На сайте указано, что самолет с продюсером и его супругой сделал круг над Уральскими горами и приземлился всего на пять минут позже. Сегодня певица Валерия выступит с концертов в оперном театре Челябинска.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре и снегопадах, которые пришли в регион с 21 ноября. По данным метеорологов, непогода продлится в области до 24 ноября.

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Авиарейс в Челябинск, на борту которого летели Валерия и Иосиф Пригодин, прилетел в аэропорт «Игорь Курчатов» с задержкой из-за метеоусловий. Самолет сделал круг над уральскими горами и приземлился позже намеченного времени. «Метель, ветер. На полчаса позже сели», — цитируют слова Пригожина сайт «74.ру». На сайте указано, что самолет с продюсером и его супругой сделал круг над Уральскими горами и приземлился всего на пять минут позже. Сегодня певица Валерия выступит с концертов в оперном театре Челябинска. Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре и снегопадах, которые пришли в регион с 21 ноября. По данным метеорологов, непогода продлится в области до 24 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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