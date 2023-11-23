В аварии под Магнитогорском погибла пятимесячная девочка. Фото

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В ДТП погибла девочка, которую предположительно везли на руках Фото:

Около Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, в ДТП 23 ноября погибла пятимесячная девочка. Водитель и другие пассажиры получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по челябинской области.

«В 15:30 на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2107“ на изгибе дороги влево не справился с управлением и остановился поперек проезжей части. Двигавшийся по встречке автомобиль „ГАЗ“, под управлением водителя 1985 года рождения, совершил с ним столкновение, после чего „ВАЗ“ отбросило в левый кювет. В результате ДТП пассажир „ВАЗа“, девочка 2023 года рождения (пять месяцев) от полученных травм скончалась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мать и ребенок жители Верхнеуральского района, предположительно двигались из Магнитогорска в Верхнеуральск. В ведомстве уточнили, что в машине не было детского удерживающего устройства. Скорее всего, ребенка везли в автомобиле на руках. Водитель и два других пассажира получили различные травмы.

Ране синоптики предупреждали о снегопаде, сильном ветре и метелях, которые накрыли Челябинскую область с 21 ноября и продолжатся до 24 ноября. Сотрудники ГИБДД выступили с предупреждением к водителям, попросив их по возможности не отправляться в длительные поездки.

Автомобиль с ребенком в салоне занесло, он остановился поперек дороги, и в него врезался грузовик
Автомобиль с ребенком в салоне занесло, он остановился поперек дороги, и в него врезался грузовик
По предварительным данным, пятимесячного ребенка перевозили на руках
По предварительным данным, пятимесячного ребенка перевозили на руках
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Около Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, в ДТП 23 ноября погибла пятимесячная девочка. Водитель и другие пассажиры получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по челябинской области. «В 15:30 на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2107“ на изгибе дороги влево не справился с управлением и остановился поперек проезжей части. Двигавшийся по встречке автомобиль „ГАЗ“, под управлением водителя 1985 года рождения, совершил с ним столкновение, после чего „ВАЗ“ отбросило в левый кювет. В результате ДТП пассажир „ВАЗа“, девочка 2023 года рождения (пять месяцев) от полученных травм скончалась», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мать и ребенок жители Верхнеуральского района, предположительно двигались из Магнитогорска в Верхнеуральск. В ведомстве уточнили, что в машине не было детского удерживающего устройства. Скорее всего, ребенка везли в автомобиле на руках. Водитель и два других пассажира получили различные травмы. Ране синоптики предупреждали о снегопаде, сильном ветре и метелях, которые накрыли Челябинскую область с 21 ноября и продолжатся до 24 ноября. Сотрудники ГИБДД выступили с предупреждением к водителям, попросив их по возможности не отправляться в длительные поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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