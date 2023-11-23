В аварии под Магнитогорском погибла пятимесячная девочка. Фото

23 ноября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

В ДТП погибла девочка, которую предположительно везли на руках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Около Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, в ДТП 23 ноября погибла пятимесячная девочка. Водитель и другие пассажиры получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по челябинской области. «В 15:30 на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2107“ на изгибе дороги влево не справился с управлением и остановился поперек проезжей части. Двигавшийся по встречке автомобиль „ГАЗ“, под управлением водителя 1985 года рождения, совершил с ним столкновение, после чего „ВАЗ“ отбросило в левый кювет. В результате ДТП пассажир „ВАЗа“, девочка 2023 года рождения (пять месяцев) от полученных травм скончалась», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мать и ребенок жители Верхнеуральского района, предположительно двигались из Магнитогорска в Верхнеуральск. В ведомстве уточнили, что в машине не было детского удерживающего устройства. Скорее всего, ребенка везли в автомобиле на руках. Водитель и два других пассажира получили различные травмы. Ране синоптики предупреждали о снегопаде, сильном ветре и метелях, которые накрыли Челябинскую область с 21 ноября и продолжатся до 24 ноября. Сотрудники ГИБДД выступили с предупреждением к водителям, попросив их по возможности не отправляться в длительные поездки. Автомобиль с ребенком в салоне занесло, он остановился поперек дороги, и в него врезался грузовик Сообщество «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/feed?w=wall-158172311_9098 По предварительным данным, пятимесячного ребенка перевозили на руках Сообщество «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/feed?w=wall-158172311_9098 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Около Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, в ДТП 23 ноября погибла пятимесячная девочка. Водитель и другие пассажиры получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по челябинской области. «В 15:30 на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2107“ на изгибе дороги влево не справился с управлением и остановился поперек проезжей части. Двигавшийся по встречке автомобиль „ГАЗ“, под управлением водителя 1985 года рождения, совершил с ним столкновение, после чего „ВАЗ“ отбросило в левый кювет. В результате ДТП пассажир „ВАЗа“, девочка 2023 года рождения (пять месяцев) от полученных травм скончалась», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мать и ребенок жители Верхнеуральского района, предположительно двигались из Магнитогорска в Верхнеуральск. В ведомстве уточнили, что в машине не было детского удерживающего устройства. Скорее всего, ребенка везли в автомобиле на руках. Водитель и два других пассажира получили различные травмы. Ране синоптики предупреждали о снегопаде, сильном ветре и метелях, которые накрыли Челябинскую область с 21 ноября и продолжатся до 24 ноября. Сотрудники ГИБДД выступили с предупреждением к водителям, попросив их по возможности не отправляться в длительные поездки.