В Екатеринбурге криминального авторитета отправили под стражу. Фото, видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, скамейка, судебное заседание, суд, клетка
Александру Дискову выбрали меру пресечения Фото:

Криминального авторитета Фартового (Александр Дисков) отправили в СИЗО за дебош, который он устроил у клуба. Об этом заявил корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Он пробудет под стражей до 21 января 2024 года, уточнил журналист агентства. Его обвиняют в покушении на убийство. Свою вину мужчина не признал.

Фартовый был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба.

Александр Дисков считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его кончины Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям.

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Криминального авторитета Фартового (Александр Дисков) отправили в СИЗО за дебош, который он устроил у клуба. Об этом заявил корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга. Он пробудет под стражей до 21 января 2024 года, уточнил журналист агентства. Его обвиняют в покушении на убийство. Свою вину мужчина не признал. Фартовый был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба. Александр Дисков считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его кончины Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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