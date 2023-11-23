В Екатеринбурге криминального авторитета отправили под стражу. Фото, видео

23 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Александру Дискову выбрали меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Криминального авторитета Фартового (Александр Дисков) отправили в СИЗО за дебош, который он устроил у клуба. Об этом заявил корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга. Он пробудет под стражей до 21 января 2024 года, уточнил журналист агентства. Его обвиняют в покушении на убийство. Свою вину мужчина не признал. Фартовый был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба. Александр Дисков считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его кончины Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям. Фото: Илья Московец © URA.RU

Криминального авторитета Фартового (Александр Дисков) отправили в СИЗО за дебош, который он устроил у клуба. Об этом заявил корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга. Он пробудет под стражей до 21 января 2024 года, уточнил журналист агентства. Его обвиняют в покушении на убийство. Свою вину мужчина не признал. Фартовый был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба. Александр Дисков считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его кончины Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям.