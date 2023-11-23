Очередной спецборт МЧС с россиянами из сектора Газа вылетел в Москву

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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76, самолет
В МЧС РФ сообщили, что на борту находится 47 детей Фото:
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Очередной борт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами отправился в Москву. Об этом сообщили в ведомстве. По данным МЧС, на борту 103 гражданина РФ.

«Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву», — заявило ведомство в telegram-канале. В МЧС отметили, что на борту находятся 103 гражданина РФ, из которых 47 детей.

Ранее в ведомстве сообщили, что с сектора Газа было эвакуировано 117 россиян. МЧС заявило, что спецборт МЧС России с гумпомощью для жителей Газы приземлился в Египте, передает RT.

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Очередной борт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами отправился в Москву. Об этом сообщили в ведомстве. По данным МЧС, на борту 103 гражданина РФ. «Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву», — заявило ведомство в telegram-канале. В МЧС отметили, что на борту находятся 103 гражданина РФ, из которых 47 детей. Ранее в ведомстве сообщили, что с сектора Газа было эвакуировано 117 россиян. МЧС заявило, что спецборт МЧС России с гумпомощью для жителей Газы приземлился в Египте, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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