Очередной спецборт МЧС с россиянами из сектора Газа вылетел в Москву

В МЧС РФ сообщили, что на борту находится 47 детей
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Очередной борт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами отправился в Москву. Об этом сообщили в ведомстве. По данным МЧС, на борту 103 гражданина РФ.
«Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву», — заявило ведомство в
Ранее в ведомстве сообщили, что с сектора Газа было эвакуировано 117 россиян. МЧС заявило, что спецборт МЧС России с гумпомощью для жителей Газы приземлился в Египте, передает RT.
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