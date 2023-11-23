Очередной спецборт МЧС с россиянами из сектора Газа вылетел в Москву

23 ноября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В МЧС РФ сообщили, что на борту находится 47 детей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Очередной борт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами отправился в Москву. Об этом сообщили в ведомстве. По данным МЧС, на борту 103 гражданина РФ. «Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву», — заявило ведомство в telegram-канале. В МЧС отметили, что на борту находятся 103 гражданина РФ, из которых 47 детей. Ранее в ведомстве сообщили, что с сектора Газа было эвакуировано 117 россиян. МЧС заявило, что спецборт МЧС России с гумпомощью для жителей Газы приземлился в Египте, передает RT.

Очередной борт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами отправился в Москву. Об этом сообщили в ведомстве. По данным МЧС, на борту 103 гражданина РФ. «Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву», — заявило ведомство в telegram-канале. В МЧС отметили, что на борту находятся 103 гражданина РФ, из которых 47 детей. Ранее в ведомстве сообщили, что с сектора Газа было эвакуировано 117 россиян. МЧС заявило, что спецборт МЧС России с гумпомощью для жителей Газы приземлился в Египте, передает RT.