Российское правительство распорядилось передачей 100% акций энергетической компании «Крымэнерго» в собственность Крыма из федеральной собственности до 12 января 2024 года. Об этом следует из распоряжения, опубликованном на портале правовой информации.
«Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правовой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение передать «Крымэнерго» в собственность Крыма. Для реализации указа он дал два месяца.
Правительство передало «Крымэнерго» в собственность Крыма — документ
Сайт правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311230048
Российское правительство распорядилось передачей 100% акций энергетической компании «Крымэнерго» в собственность Крыма из федеральной собственности до 12 января 2024 года. Об этом следует из распоряжения, опубликованном на портале правовой информации. «Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правовой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение передать «Крымэнерго» в собственность Крыма. Для реализации указа он дал два месяца.