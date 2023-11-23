Власти РФ передали в собственность Крыма крупнейшую энергетическую компанию. Скрин

«Крымэнерго» передадут в собственность Крыма до 12 января 2024 года
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Награждение энергетиков, восстанавливавших электроснабжение в Зауралье после октябрьского урагана. Курган, лэп, суэнко
До 12 января 2024 будут переданы 100% акции «Крымэнерго» Фото:

Российское правительство распорядилось передачей 100% акций энергетической компании «Крымэнерго» в собственность Крыма из федеральной собственности до 12 января 2024 года. Об этом следует из распоряжения, опубликованном на портале правовой информации.

«Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение передать «Крымэнерго» в собственность Крыма. Для реализации указа он дал два месяца.

Правительство передало «Крымэнерго» в собственность Крыма — документ
Правительство передало «Крымэнерго» в собственность Крыма — документ

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Российское правительство распорядилось передачей 100% акций энергетической компании «Крымэнерго» в собственность Крыма из федеральной собственности до 12 января 2024 года. Об этом следует из распоряжения, опубликованном на портале правовой информации. «Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правовой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение передать «Крымэнерго» в собственность Крыма. Для реализации указа он дал два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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