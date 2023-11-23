Челябинское ГИБДД доставляет в пункты обогрева водителей на трассе М-5

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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям круглосуточно Фото:

В связи с непогодой сотрудники ГИБДД Катав-Ивановского района Челябинской области доставляют водителей до пункта обогрева на трассе М-5. Об этом рассказала пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в своем telegram-канале.

«Сегодня в связи с непогодой начальник Госавтоинспекции Катав-Ивановского района Иван Рогов и дополнительный экипаж Катав-Ивановской Госавтоинспекции доставляют водителей до пункта обогрева и питания», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники ГИБДД предлагают автомобилистам отдохнуть, а также пополнить запасы воды и питания.

В сообщении говорится, что сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание круглосуточной помощи водителям и их пассажирам. Для удобства водителей пункты обогрева также работают круглосуточно.

В связи с непогодой вечером 23 ноября на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области от Миасса до границы с Башкирией продлили ограничения на проезд для автобусов, такси и большегрузов. Ограничение будет действовать до полуночи 24 ноября.

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В связи с непогодой сотрудники ГИБДД Катав-Ивановского района Челябинской области доставляют водителей до пункта обогрева на трассе М-5. Об этом рассказала пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области в своем telegram-канале. «Сегодня в связи с непогодой начальник Госавтоинспекции Катав-Ивановского района Иван Рогов и дополнительный экипаж Катав-Ивановской Госавтоинспекции доставляют водителей до пункта обогрева и питания», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники ГИБДД предлагают автомобилистам отдохнуть, а также пополнить запасы воды и питания. В сообщении говорится, что сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание круглосуточной помощи водителям и их пассажирам. Для удобства водителей пункты обогрева также работают круглосуточно. В связи с непогодой вечером 23 ноября на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области от Миасса до границы с Башкирией продлили ограничения на проезд для автобусов, такси и большегрузов. Ограничение будет действовать до полуночи 24 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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