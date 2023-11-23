На М-5 от Миасса до границы с Башкирией продлили ограничения из-за непогоды

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области от Миасса до границы с Башкирией ограничения продлили до полуночи 24 ноября. Проезд запрещен для автобусов, такси и большегрузов, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Временное ограничение движения на М-5 „Урал“ с км 1548 — 1779 (от Миасса до границы с Башкирией) вводится до полуночи 24 ноября. Время окончания указано ориентировочно», — сообщили в Упрдоре.
Причиной стали неблагоприятные условия: порывы ветра, гололед, снег и температура до минус 26 градусов. Ограничения распространяются на тяжеловесные грузовики, такси и автобусы.
По прогнозам синоптиков неблагоприятные условия останутся в регионе и 24 ноября. Днем ожидается резкое похолодание. Федеральные дороги закрыли для тяжеловесов и автобусов утром 22 ноября. На трассы региона выведен весь парк обслуживающей техники.
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