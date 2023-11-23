На трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 23 ноября водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21154», двигаясь с небезопасной скоростью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «MAN». От удара тягач отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другим грузовиком «VOLVO FH420». Водитель автомобиля «MAN» скончался на месте, сообщает ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомашины „ВАЗ-21154“, двигаясь с небезопасной скоростью, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем „MAN“, который от удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем „VOLVO FH420“. <…> В результате ДТП погиб 46- летний водитель автомобиля MAN», — говорится в telegram-канале ведомства.
Авто «ВАЗ-21154» от удара также отбросило на машину «HYUNDAI ix-35», водитель которой не пострадал. Скорая помощь доставила сидящего за рулем «VOLVO FH420» мужчину с переломами рук и грудной клетки в больницу в Асбесте.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ДТП было перекрыто движение. Его восстановили ночью 24 ноября.
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