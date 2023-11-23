Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень. Фото

24 ноября 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

В результате ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб водитель тягача «MAN» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 23 ноября водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21154», двигаясь с небезопасной скоростью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «MAN». От удара тягач отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другим грузовиком «VOLVO FH420». Водитель автомобиля «MAN» скончался на месте, сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины „ВАЗ-21154“, двигаясь с небезопасной скоростью, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем „MAN“, который от удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем „VOLVO FH420“. <…> В результате ДТП погиб 46- летний водитель автомобиля MAN», — говорится в telegram-канале ведомства. Авто «ВАЗ-21154» от удара также отбросило на машину «HYUNDAI ix-35», водитель которой не пострадал. Скорая помощь доставила сидящего за рулем «VOLVO FH420» мужчину с переломами рук и грудной клетки в больницу в Асбесте. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ДТП было перекрыто движение. Его восстановили ночью 24 ноября. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4344)

На трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 23 ноября водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21154», двигаясь с небезопасной скоростью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «MAN». От удара тягач отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с другим грузовиком «VOLVO FH420». Водитель автомобиля «MAN» скончался на месте, сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины „ВАЗ-21154“, двигаясь с небезопасной скоростью, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем „MAN“, который от удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем „VOLVO FH420“. <…> В результате ДТП погиб 46- летний водитель автомобиля MAN», — говорится в telegram-канале ведомства. Авто «ВАЗ-21154» от удара также отбросило на машину «HYUNDAI ix-35», водитель которой не пострадал. Скорая помощь доставила сидящего за рулем «VOLVO FH420» мужчину с переломами рук и грудной клетки в больницу в Асбесте. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень из-за ДТП было перекрыто движение. Его восстановили ночью 24 ноября.