23 ноября 2023

УНИАН: польские перевозчики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине

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Из-за протеста польских перевозчиков заблокированы поставки грузов на Украину Фото:
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Поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Об этом сообщило информагентство УНИАН.

«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования», — написало в telegram-канале информагентство УНИАН. Также на границе не дают перевозить другие критически важные товары.

Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран, передает RT. Киев направил официальную ноту в МИД Польши после смерти еще одного из украинских водителей на одном из пограничных КПП. Зварыч отметил, что такие уведомления разосланы в МВД Польши и правительство страны.

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Поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Об этом сообщило информагентство УНИАН. «Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования», — написало в telegram-канале информагентство УНИАН. Также на границе не дают перевозить другие критически важные товары. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран, передает RT. Киев направил официальную ноту в МИД Польши после смерти еще одного из украинских водителей на одном из пограничных КПП. Зварыч отметил, что такие уведомления разосланы в МВД Польши и правительство страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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