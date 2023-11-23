УНИАН: польские перевозчики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине

24 ноября 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Из-за протеста польских перевозчиков заблокированы поставки грузов на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Об этом сообщило информагентство УНИАН. «Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования», — написало в telegram-канале информагентство УНИАН. Также на границе не дают перевозить другие критически важные товары. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран, передает RT. Киев направил официальную ноту в МИД Польши после смерти еще одного из украинских водителей на одном из пограничных КПП. Зварыч отметил, что такие уведомления разосланы в МВД Польши и правительство страны.

Поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Об этом сообщило информагентство УНИАН. «Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования», — написало в telegram-канале информагентство УНИАН. Также на границе не дают перевозить другие критически важные товары. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран, передает RT. Киев направил официальную ноту в МИД Польши после смерти еще одного из украинских водителей на одном из пограничных КПП. Зварыч отметил, что такие уведомления разосланы в МВД Польши и правительство страны.