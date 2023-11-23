УНИАН: польские перевозчики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине

Поставки военных грузов на Украину были заблокированы из-за протеста польских перевозчиков на границе двух стран. Об этом сообщило информагентство УНИАН.
«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования», — написало в telegram-канале информагентство УНИАН. Также на границе не дают перевозить другие критически важные товары.
Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран, передает RT. Киев направил официальную ноту в МИД Польши после смерти еще одного из украинских водителей на одном из пограничных КПП. Зварыч отметил, что такие уведомления разосланы в МВД Польши и правительство страны.
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