23 ноября 2023

МЧС предложило дать некоторым россиянам дополнительный выходной

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, мчс россии, противопожарный режим, запрет на шашлыки, запрет на разведение огня
Пострадавшим в ЧС предложили новые льготы Фото:

Жителям России, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (ЧС), предложили давать оплачиваемый выходной. С такой инициативой выступило МЧС и уже подготовило поправки в Трудовой кодекс.

«Россиянам, пострадавшим от ЧС, необходимо давать оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Для получения льготы пострадавший должен предоставить соответствующие документы», — передает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту от МЧС России.

В пояснительной записке говорится о том, что пострадавшим считается гражданин, который утратил имущество или получил вред здоровью в результате ЧС. Поправки в Трудовой кодекс могут быть рассмотрены 24 ноября.

Правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Для получения финансовой помощи таким людям больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме, передает RT.

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Жителям России, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (ЧС), предложили давать оплачиваемый выходной. С такой инициативой выступило МЧС и уже подготовило поправки в Трудовой кодекс. «Россиянам, пострадавшим от ЧС, необходимо давать оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Для получения льготы пострадавший должен предоставить соответствующие документы», — передает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту от МЧС России. В пояснительной записке говорится о том, что пострадавшим считается гражданин, который утратил имущество или получил вред здоровью в результате ЧС. Поправки в Трудовой кодекс могут быть рассмотрены 24 ноября. Правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Для получения финансовой помощи таким людям больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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