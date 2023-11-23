МЧС предложило дать некоторым россиянам дополнительный выходной

24 ноября 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Пострадавшим в ЧС предложили новые льготы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям России, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (ЧС), предложили давать оплачиваемый выходной. С такой инициативой выступило МЧС и уже подготовило поправки в Трудовой кодекс. «Россиянам, пострадавшим от ЧС, необходимо давать оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Для получения льготы пострадавший должен предоставить соответствующие документы», — передает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту от МЧС России. В пояснительной записке говорится о том, что пострадавшим считается гражданин, который утратил имущество или получил вред здоровью в результате ЧС. Поправки в Трудовой кодекс могут быть рассмотрены 24 ноября. Правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Для получения финансовой помощи таким людям больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме, передает RT.

Жителям России, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (ЧС), предложили давать оплачиваемый выходной. С такой инициативой выступило МЧС и уже подготовило поправки в Трудовой кодекс. «Россиянам, пострадавшим от ЧС, необходимо давать оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Для получения льготы пострадавший должен предоставить соответствующие документы», — передает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту от МЧС России. В пояснительной записке говорится о том, что пострадавшим считается гражданин, который утратил имущество или получил вред здоровью в результате ЧС. Поправки в Трудовой кодекс могут быть рассмотрены 24 ноября. Правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Для получения финансовой помощи таким людям больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме, передает RT.