МЧС предложило дать некоторым россиянам дополнительный выходной

Жителям России, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (ЧС), предложили давать оплачиваемый выходной. С такой инициативой выступило МЧС и уже подготовило поправки в Трудовой кодекс.
«Россиянам, пострадавшим от ЧС, необходимо давать оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Для получения льготы пострадавший должен предоставить соответствующие документы», — передает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту от МЧС России.
В пояснительной записке говорится о том, что пострадавшим считается гражданин, который утратил имущество или получил вред здоровью в результате ЧС. Поправки в Трудовой кодекс могут быть рассмотрены 24 ноября.
Правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Для получения финансовой помощи таким людям больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме, передает RT.
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