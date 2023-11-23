ЯНАО вошел в пятерку регионов с самыми высокими пенсиями

ЯНАО попал в пятерку лидеров среди регионов РФ с самыми высокими пенсиями в этом году. Жители Ямала получают выплаты в размере 32,7 тысяч рублей. Такие данные следуют из статистики Социального фонда (СФР).
«В 2023 году в пятерку регионов с самыми высокими средними выплатами пожилым людям вошли Чукотка — 40 тысяч рублей, Ненецкий автономный округ — 34,8 тысяч рублей, Магаданская область — 34 тысячи рублей, Камчатский край — 33,6 тыси рублей и Ямало-Ненецкий АО — 32,7 тысячи рублей», — данные статистики передают «Известия». При этом средняя сумма пенсий в РФ, по этим данным, составила 21,8 тысяч рублей.
Рейтинг самых низких пенсий возглавили Кабардино-Балкария — 17 тысяч рублей, Дагестан — 17,3 тысяч рублей. Также низкие показатели пенсионных выплат оказались у жителей Карачаево-Черкессии — 18,6 тысяч рублей, Калмыкии —18,6 тысяч рублей и Крыма 18,7 тысяч рублей.
Жителям ЯНАО планировали в прошлом году проиндексировать пенсии, увеличить прожиточный минимум и повысить минимальный размер оплаты труда. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. К основной сумме пенсии должны были добавить еще 10%.
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