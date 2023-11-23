23 ноября 2023

В екатеринбургском Кольцово вновь отменили рейс в Турцию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация скоростного поезда «Ласточка» на железнодорожной станции «Аэропорт Кольцово». Екатеринбург, ласточка, станция аэропорт кольцово
Это же судно должно было вылететь из Кольцово ранним утром 23 ноября Фото:

В Екатеринбурге вновь отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), а также обратный рейс судна. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 23 ноября в 19:20 по местному времени. Прибытие планировалось на 02:00 24 ноября», — указано на сайте Кольцово. Судно должно было вылететь обратно в Екатеринбург в 03:10 и прибыть в Кольцово в 06:35.

Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил.

23 ноября вылет этого самолета по аналогичному рейсу Екатеринбург — Анталья уже отменяли. Он был перенесен с раннего утра на ночь, однако и сегодня самолет не улетел.

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В Екатеринбурге вновь отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), а также обратный рейс судна. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 23 ноября в 19:20 по местному времени. Прибытие планировалось на 02:00 24 ноября», — указано на сайте Кольцово. Судно должно было вылететь обратно в Екатеринбург в 03:10 и прибыть в Кольцово в 06:35. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил. 23 ноября вылет этого самолета по аналогичному рейсу Екатеринбург — Анталья уже отменяли. Он был перенесен с раннего утра на ночь, однако и сегодня самолет не улетел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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