В екатеринбургском Кольцово вновь отменили рейс в Турцию. Скрин

24 ноября 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Это же судно должно было вылететь из Кольцово ранним утром 23 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вновь отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), а также обратный рейс судна. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 23 ноября в 19:20 по местному времени. Прибытие планировалось на 02:00 24 ноября», — указано на сайте Кольцово. Судно должно было вылететь обратно в Екатеринбург в 03:10 и прибыть в Кольцово в 06:35. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил. 23 ноября вылет этого самолета по аналогичному рейсу Екатеринбург — Анталья уже отменяли. Он был перенесен с раннего утра на ночь, однако и сегодня самолет не улетел.

В Екатеринбурге вновь отменили вылет самолета Corendon Airlines из Кольцово в Анталью (Турция), а также обратный рейс судна. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 23 ноября в 19:20 по местному времени. Прибытие планировалось на 02:00 24 ноября», — указано на сайте Кольцово. Судно должно было вылететь обратно в Екатеринбург в 03:10 и прибыть в Кольцово в 06:35. Причина отмены рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта, на момент публикации новости ответ не поступил. 23 ноября вылет этого самолета по аналогичному рейсу Екатеринбург — Анталья уже отменяли. Он был перенесен с раннего утра на ночь, однако и сегодня самолет не улетел.