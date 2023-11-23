Крупные банки РФ перестанут выдавать льготные автокредиты на модель Lada до Нового года

«Коммерсант»: у банков РФ не хватает средств на льготные автокредиты

24 ноября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Российские банки исчерпали лимит льготного автокредитования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупные российские банки до конца 2023 года прекратят выдавать льготные кредиты на автомобили Lada. Об этом сообщили СМИ. «Крупные банки в России исчерпали лимиты на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать займы со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания модельного ряда Lada. Льготные кредиты на модели Lada и Haval Jolion вернутся не раньше 2024 года», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Газета подчеркнула, что в Минпромторге опровергли данную информацию. Программа льготного автокредитования была продлена в России на 2023 год. Минпромторг расширил ее, включив в список льготников пенсионеров и военнослужащих, передает RT.

Крупные российские банки до конца 2023 года прекратят выдавать льготные кредиты на автомобили Lada. Об этом сообщили СМИ. «Крупные банки в России исчерпали лимиты на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать займы со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания модельного ряда Lada. Льготные кредиты на модели Lada и Haval Jolion вернутся не раньше 2024 года», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Газета подчеркнула, что в Минпромторге опровергли данную информацию. Программа льготного автокредитования была продлена в России на 2023 год. Минпромторг расширил ее, включив в список льготников пенсионеров и военнослужащих, передает RT.