23 ноября 2023

Крупные банки РФ перестанут выдавать льготные автокредиты на модель Lada до Нового года

«Коммерсант»: у банков РФ не хватает средств на льготные автокредиты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, менеджер, ваз, автопром, покупатель
Российские банки исчерпали лимит льготного автокредитования Фото:

Крупные российские банки до конца 2023 года прекратят выдавать льготные кредиты на автомобили Lada. Об этом сообщили СМИ.

«Крупные банки в России исчерпали лимиты на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать займы со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания модельного ряда Lada. Льготные кредиты на модели Lada и Haval Jolion вернутся не раньше 2024 года», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Газета подчеркнула, что в Минпромторге опровергли данную информацию.

Программа льготного автокредитования была продлена в России на 2023 год. Минпромторг расширил ее, включив в список льготников пенсионеров и военнослужащих, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупные российские банки до конца 2023 года прекратят выдавать льготные кредиты на автомобили Lada. Об этом сообщили СМИ. «Крупные банки в России исчерпали лимиты на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать займы со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания модельного ряда Lada. Льготные кредиты на модели Lada и Haval Jolion вернутся не раньше 2024 года», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Газета подчеркнула, что в Минпромторге опровергли данную информацию. Программа льготного автокредитования была продлена в России на 2023 год. Минпромторг расширил ее, включив в список льготников пенсионеров и военнослужащих, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...