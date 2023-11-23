Директор предприятия в ХМАО трудоустраивал мигрантов за деньги

24 ноября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Директора предприятия из Нижневартовска арестовали за организацию нелегальной миграции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель предприятия из Нижневартовска (ХМАО) заключал фиктивные договоры с мигрантами и регистрировал их за деньги. На официальном сайте УМВД по ХМАО сообщили, что следователи возбудили уголовное дело. «57-летний вартовчанин, являющийся генеральным директором одного из предприятий, действуя в сговоре с неустановленным лицом, обеспечил нелегальное пребывание на территории Нижневартовска не менее 28 иностранных граждан. Он фиктивно регистрировал мигрантов по одному адресу, предоставил ложные сведения о заключении с ними трудовых договоров, за что получал от иностранцев денежное вознаграждение», — указано в публикации на портале МВД. Полицейские ищут соучастников преступного сговора. Директора предприятия на время следствия заключили под стражу. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска проверила деятельность руководителя ООО «Юграспец», который за деньги продавал мигрантам фиктивные документы для продления срока временного пребывания в стране. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Руководитель предприятия из Нижневартовска (ХМАО) заключал фиктивные договоры с мигрантами и регистрировал их за деньги. На официальном сайте УМВД по ХМАО сообщили, что следователи возбудили уголовное дело. «57-летний вартовчанин, являющийся генеральным директором одного из предприятий, действуя в сговоре с неустановленным лицом, обеспечил нелегальное пребывание на территории Нижневартовска не менее 28 иностранных граждан. Он фиктивно регистрировал мигрантов по одному адресу, предоставил ложные сведения о заключении с ними трудовых договоров, за что получал от иностранцев денежное вознаграждение», — указано в публикации на портале МВД. Полицейские ищут соучастников преступного сговора. Директора предприятия на время следствия заключили под стражу. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска проверила деятельность руководителя ООО «Юграспец», который за деньги продавал мигрантам фиктивные документы для продления срока временного пребывания в стране. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.