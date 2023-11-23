23 ноября 2023

Жительница ХМАО захватила пункт выдачи товаров Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, wildberries, пункт выдачи заказов, вайльдбериз
Жительница Нижневартовска расстроилась из-за ненужных покупок дочери и разгромила пункт выдачи Wildberries Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) заблокировала и разнесла пункт выдачи товаров Wildberries. Вартовчанка повредила оборудование, находящееся там.

«Жительница Нижневартовска пришла брать пункт Wildberries штурмом. Для убедительности заблокировала входную дверь изнутри, разнесла сканер и попыталась разбить рабочий ноут», — пишет telegram-канал Ural Mash.

По предварительным, причиной агрессивного поведения женщины стали покупки, которые на сайте Wildberries с ее телефона заказала дочь. От части товаров, которые уже пришли на пункт выдачи, жительница Нижневартовска отказалась, оформив за 100 рублей возврат. Попытки узнать судьбу остальных покупок и перечисленных за них денежных средств были безрезультатны: поддержка сайта не смогла ответить на вопросы клиентки, поэтому женщина решила идти разбираться в пункт выдачи. Испугавшись агрессивного поведения жительницы ХМАО, менеджер пункта выдачи вызвал полицию.

Агентство URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве обещали проверить информацию и предоставить ответ.

Ранее жительнице ХМАО из Wildberries пришла посылка с мышью. Она заказала ботинки, а внутри коробки с обувью обнаружила мертвое животное.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Нижневартовска (ХМАО) заблокировала и разнесла пункт выдачи товаров Wildberries. Вартовчанка повредила оборудование, находящееся там. «Жительница Нижневартовска пришла брать пункт Wildberries штурмом. Для убедительности заблокировала входную дверь изнутри, разнесла сканер и попыталась разбить рабочий ноут», — пишет telegram-канал Ural Mash. По предварительным, причиной агрессивного поведения женщины стали покупки, которые на сайте Wildberries с ее телефона заказала дочь. От части товаров, которые уже пришли на пункт выдачи, жительница Нижневартовска отказалась, оформив за 100 рублей возврат. Попытки узнать судьбу остальных покупок и перечисленных за них денежных средств были безрезультатны: поддержка сайта не смогла ответить на вопросы клиентки, поэтому женщина решила идти разбираться в пункт выдачи. Испугавшись агрессивного поведения жительницы ХМАО, менеджер пункта выдачи вызвал полицию. Агентство URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве обещали проверить информацию и предоставить ответ. Ранее жительнице ХМАО из Wildberries пришла посылка с мышью. Она заказала ботинки, а внутри коробки с обувью обнаружила мертвое животное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...