Жительница ХМАО захватила пункт выдачи товаров Wildberries

24 ноября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Жительница Нижневартовска расстроилась из-за ненужных покупок дочери и разгромила пункт выдачи Wildberries Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) заблокировала и разнесла пункт выдачи товаров Wildberries. Вартовчанка повредила оборудование, находящееся там. «Жительница Нижневартовска пришла брать пункт Wildberries штурмом. Для убедительности заблокировала входную дверь изнутри, разнесла сканер и попыталась разбить рабочий ноут», — пишет telegram-канал Ural Mash. По предварительным, причиной агрессивного поведения женщины стали покупки, которые на сайте Wildberries с ее телефона заказала дочь. От части товаров, которые уже пришли на пункт выдачи, жительница Нижневартовска отказалась, оформив за 100 рублей возврат. Попытки узнать судьбу остальных покупок и перечисленных за них денежных средств были безрезультатны: поддержка сайта не смогла ответить на вопросы клиентки, поэтому женщина решила идти разбираться в пункт выдачи. Испугавшись агрессивного поведения жительницы ХМАО, менеджер пункта выдачи вызвал полицию. Агентство URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве обещали проверить информацию и предоставить ответ. Ранее жительнице ХМАО из Wildberries пришла посылка с мышью. Она заказала ботинки, а внутри коробки с обувью обнаружила мертвое животное.

Жительница Нижневартовска (ХМАО) заблокировала и разнесла пункт выдачи товаров Wildberries. Вартовчанка повредила оборудование, находящееся там. «Жительница Нижневартовска пришла брать пункт Wildberries штурмом. Для убедительности заблокировала входную дверь изнутри, разнесла сканер и попыталась разбить рабочий ноут», — пишет telegram-канал Ural Mash. По предварительным, причиной агрессивного поведения женщины стали покупки, которые на сайте Wildberries с ее телефона заказала дочь. От части товаров, которые уже пришли на пункт выдачи, жительница Нижневартовска отказалась, оформив за 100 рублей возврат. Попытки узнать судьбу остальных покупок и перечисленных за них денежных средств были безрезультатны: поддержка сайта не смогла ответить на вопросы клиентки, поэтому женщина решила идти разбираться в пункт выдачи. Испугавшись агрессивного поведения жительницы ХМАО, менеджер пункта выдачи вызвал полицию. Агентство URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве обещали проверить информацию и предоставить ответ. Ранее жительнице ХМАО из Wildberries пришла посылка с мышью. Она заказала ботинки, а внутри коробки с обувью обнаружила мертвое животное.