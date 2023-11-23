23 ноября 2023

Власти рассказали, когда в новом тюменском микрорайоне построят школу и детский сад

В Тюмени построят детский сад и школу в Правобережном микрорайоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа Кетово. Курган, школа кетово
Проектирование и строительство объектов запланировано на 2027—2029 годы Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Правобережный» построят школу и детский сад. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, проектирование и строительство объектов запланировано на 2027—2029 годы.

«„Перспективным планом строительства, реконструкции объектов образования на территории г. Тюмени на 2024—2030 годы“, утвержденным главой города Тюмени, реализация мероприятий по проектированию и строительству школы и детского сада в районе ЖК „Правобережный“ и „Да. Квартал Централь“ запланирована на 2027—2029 годы. Бюджетом на 2024—2026 годы финансирование мероприятий по строительству школы и детского сада в указанном районе не предусмотрено», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в 2024 году начнут строительство семи школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Они появятся в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе.

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В Тюмени в районе ЖК «Правобережный» построят школу и детский сад. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, проектирование и строительство объектов запланировано на 2027—2029 годы. «„Перспективным планом строительства, реконструкции объектов образования на территории г. Тюмени на 2024—2030 годы“, утвержденным главой города Тюмени, реализация мероприятий по проектированию и строительству школы и детского сада в районе ЖК „Правобережный“ и „Да. Квартал Централь“ запланирована на 2027—2029 годы. Бюджетом на 2024—2026 годы финансирование мероприятий по строительству школы и детского сада в указанном районе не предусмотрено», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в 2024 году начнут строительство семи школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Они появятся в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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