Власти рассказали, когда в новом тюменском микрорайоне построят школу и детский сад

В Тюмени построят детский сад и школу в Правобережном микрорайоне

24 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Проектирование и строительство объектов запланировано на 2027—2029 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Правобережный» построят школу и детский сад. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, проектирование и строительство объектов запланировано на 2027—2029 годы. «„Перспективным планом строительства, реконструкции объектов образования на территории г. Тюмени на 2024—2030 годы“, утвержденным главой города Тюмени, реализация мероприятий по проектированию и строительству школы и детского сада в районе ЖК „Правобережный“ и „Да. Квартал Централь“ запланирована на 2027—2029 годы. Бюджетом на 2024—2026 годы финансирование мероприятий по строительству школы и детского сада в указанном районе не предусмотрено», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в 2024 году начнут строительство семи школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Они появятся в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе.

В Тюмени в районе ЖК «Правобережный» построят школу и детский сад. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, проектирование и строительство объектов запланировано на 2027—2029 годы. «„Перспективным планом строительства, реконструкции объектов образования на территории г. Тюмени на 2024—2030 годы“, утвержденным главой города Тюмени, реализация мероприятий по проектированию и строительству школы и детского сада в районе ЖК „Правобережный“ и „Да. Квартал Централь“ запланирована на 2027—2029 годы. Бюджетом на 2024—2026 годы финансирование мероприятий по строительству школы и детского сада в указанном районе не предусмотрено», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в 2024 году начнут строительство семи школ и продолжат работу над еще восемью учебными заведениями. Они появятся в Антипино, Ново-Патрушево и Тюменской слободе.