Курганский депутат Госдумы Лисовский назвал управление ФАС вредителем

24 ноября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский рассказал, почему не согласен с действиями ФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной Думы Сергей Лисовский назвал управление ФАС по Курганской области вредителем. Все из-за того, что политик посчитал вмешательство ведомства в вопрос роста цен на яйца бессмысленным. Об этом Лисовский сообщил по время разговора с корреспондентом URA.RU. «Меня вообще удивляет, что ФАС вдруг заинтересовалась ценой на яйцо. Когда у нас в Курганской области за три месяца цена на топливо выросла на 35%, ФАС почему-то не задавала вопросы. Когда у нас на удобрение за год цена выросла почти на 20%, и там конкретная монополия, ФАС тоже особо не принимает действий. Я считаю, что это, в государственном масштабе, вредительство. Им легче всего отыграться на сельхозтоваропроизводителях, которые ответить не могут», — рассказал URA.RU Лисовский. Отмечается, что ранее курганская ФАС получила поручение проанализировать резкий рост цен на яйца. В ведомстве пояснили, что причиной могло стать то, что в Курганской области нет предприятий, которые занимаются производством данной продукции. Сотрудники ФАС рассказали, что чаще всего куриные яйца привозят из соседних городов — Челябинска и Тюмени. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на куриные яйца в Кургане и области превысила 100 рублей за десяток. Отмечается, что стоимость продукта выросла примерно на 2%. После этого корреспондент URA.RU проанализировала, как менялась стоимость яиц в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной Думы Сергей Лисовский назвал управление ФАС по Курганской области вредителем. Все из-за того, что политик посчитал вмешательство ведомства в вопрос роста цен на яйца бессмысленным. Об этом Лисовский сообщил по время разговора с корреспондентом URA.RU. «Меня вообще удивляет, что ФАС вдруг заинтересовалась ценой на яйцо. Когда у нас в Курганской области за три месяца цена на топливо выросла на 35%, ФАС почему-то не задавала вопросы. Когда у нас на удобрение за год цена выросла почти на 20%, и там конкретная монополия, ФАС тоже особо не принимает действий. Я считаю, что это, в государственном масштабе, вредительство. Им легче всего отыграться на сельхозтоваропроизводителях, которые ответить не могут», — рассказал URA.RU Лисовский. Отмечается, что ранее курганская ФАС получила поручение проанализировать резкий рост цен на яйца. В ведомстве пояснили, что причиной могло стать то, что в Курганской области нет предприятий, которые занимаются производством данной продукции. Сотрудники ФАС рассказали, что чаще всего куриные яйца привозят из соседних городов — Челябинска и Тюмени. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на куриные яйца в Кургане и области превысила 100 рублей за десяток. Отмечается, что стоимость продукта выросла примерно на 2%. После этого корреспондент URA.RU проанализировала, как менялась стоимость яиц в регионе.