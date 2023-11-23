Свердловская прокуратура подключилась к делу девочки, которую нашли в сугробе

В Серове прокуроры организовали проверку в связи с обморожением двухлетней девочки, найденной в сугробе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По предварительной информации, двухлетняя девочка вышла на улицу без теплой одежды. Позднее ее в сугробе нашел отец. Девочку доставили в больницу, сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному факту», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел утром 23 ноября. Девочку оставили со старшей сестрой, которая из-за болезни уснула. В этот момент ребенок и вышел на улицу. В сугробе ее нашли в одном памперсе. Малышка находится в больнице Краснотурьинска.
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