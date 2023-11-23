23 ноября 2023

Свердловская прокуратура подключилась к делу девочки, которую нашли в сугробе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, варежка, зима, забор, мороз
Ребенок вышел из дома и упал в сугроб (архивное фото) Фото:

В Серове прокуроры организовали проверку в связи с обморожением двухлетней девочки, найденной в сугробе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По предварительной информации, двухлетняя девочка вышла на улицу без теплой одежды. Позднее ее в сугробе нашел отец. Девочку доставили в больницу, сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному факту», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 23 ноября. Девочку оставили со старшей сестрой, которая из-за болезни уснула. В этот момент ребенок и вышел на улицу. В сугробе ее нашли в одном памперсе. Малышка находится в больнице Краснотурьинска.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Серове прокуроры организовали проверку в связи с обморожением двухлетней девочки, найденной в сугробе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По предварительной информации, двухлетняя девочка вышла на улицу без теплой одежды. Позднее ее в сугробе нашел отец. Девочку доставили в больницу, сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному факту», — говорится в сообщении. Инцидент произошел утром 23 ноября. Девочку оставили со старшей сестрой, которая из-за болезни уснула. В этот момент ребенок и вышел на улицу. В сугробе ее нашли в одном памперсе. Малышка находится в больнице Краснотурьинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...