Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что патриотизм выражается в любви к месту, в котором проживаешь. Об этом губернатор заявил на встрече с местным бизнесом, передает корреспондент URA.RU.
«Когда видно, что этот город, населенный пункт, Родину любят. Здесь есть хозяин, который ухаживает за тем местом, где проживает, заботится. В этом патриотизм для меня», — сказал Шумков. Губернатор считает, что патриотизм проявляется в заботе о месте, где живешь.
По его словам, любовь к Родине жителями должна ощущаться. «Там должны быть красивые дома, ровные дороги, улыбающиеся люди», — описал губернатор города и села, где живут патриоты. Защищать свою Родине необходимо, но и ухаживать за ней обязательно, считает он.
Ранее губернатор объявил, что Курганская область перестала быть депрессивным регионом. Об этом он рассказал на форуме «Дни Курганской области» в Москве.
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