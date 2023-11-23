23 ноября 2023

Курганский губернатор Шумков рассказал, в чем выражается патриотизм. Видео

Губернатор Шумков призвал курганских бизнесменов заботиться о Родине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум. Курган
Губернатор Шумков рассказал, что для него патриотизм Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что патриотизм выражается в любви к месту, в котором проживаешь. Об этом губернатор заявил на встрече с местным бизнесом, передает корреспондент URA.RU.

«Когда видно, что этот город, населенный пункт, Родину любят. Здесь есть хозяин, который ухаживает за тем местом, где проживает, заботится. В этом патриотизм для меня», — сказал Шумков. Губернатор считает, что патриотизм проявляется в заботе о месте, где живешь.

По его словам, любовь к Родине жителями должна ощущаться. «Там должны быть красивые дома, ровные дороги, улыбающиеся люди», — описал губернатор города и села, где живут патриоты. Защищать свою Родине необходимо, но и ухаживать за ней обязательно, считает он.

Ранее губернатор объявил, что Курганская область перестала быть депрессивным регионом. Об этом он рассказал на форуме «Дни Курганской области» в Москве.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что патриотизм выражается в любви к месту, в котором проживаешь. Об этом губернатор заявил на встрече с местным бизнесом, передает корреспондент URA.RU. «Когда видно, что этот город, населенный пункт, Родину любят. Здесь есть хозяин, который ухаживает за тем местом, где проживает, заботится. В этом патриотизм для меня», — сказал Шумков. Губернатор считает, что патриотизм проявляется в заботе о месте, где живешь. По его словам, любовь к Родине жителями должна ощущаться. «Там должны быть красивые дома, ровные дороги, улыбающиеся люди», — описал губернатор города и села, где живут патриоты. Защищать свою Родине необходимо, но и ухаживать за ней обязательно, считает он. Ранее губернатор объявил, что Курганская область перестала быть депрессивным регионом. Об этом он рассказал на форуме «Дни Курганской области» в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...