Курганский губернатор Шумков рассказал, в чем выражается патриотизм. Видео

Губернатор Шумков призвал курганских бизнесменов заботиться о Родине

24 ноября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков рассказал, что для него патриотизм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что патриотизм выражается в любви к месту, в котором проживаешь. Об этом губернатор заявил на встрече с местным бизнесом, передает корреспондент URA.RU. «Когда видно, что этот город, населенный пункт, Родину любят. Здесь есть хозяин, который ухаживает за тем местом, где проживает, заботится. В этом патриотизм для меня», — сказал Шумков. Губернатор считает, что патриотизм проявляется в заботе о месте, где живешь. По его словам, любовь к Родине жителями должна ощущаться. «Там должны быть красивые дома, ровные дороги, улыбающиеся люди», — описал губернатор города и села, где живут патриоты. Защищать свою Родине необходимо, но и ухаживать за ней обязательно, считает он. Ранее губернатор объявил, что Курганская область перестала быть депрессивным регионом. Об этом он рассказал на форуме «Дни Курганской области» в Москве.

Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что патриотизм выражается в любви к месту, в котором проживаешь. Об этом губернатор заявил на встрече с местным бизнесом, передает корреспондент URA.RU. «Когда видно, что этот город, населенный пункт, Родину любят. Здесь есть хозяин, который ухаживает за тем местом, где проживает, заботится. В этом патриотизм для меня», — сказал Шумков. Губернатор считает, что патриотизм проявляется в заботе о месте, где живешь. По его словам, любовь к Родине жителями должна ощущаться. «Там должны быть красивые дома, ровные дороги, улыбающиеся люди», — описал губернатор города и села, где живут патриоты. Защищать свою Родине необходимо, но и ухаживать за ней обязательно, считает он. Ранее губернатор объявил, что Курганская область перестала быть депрессивным регионом. Об этом он рассказал на форуме «Дни Курганской области» в Москве.