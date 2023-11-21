Шумков рассказал, как Курганская область перестала быть символом депрессии. Видео

Губернатор Шумков открыл День Курганской области на международной выставке

22 ноября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков приехал на международную выставку «Россия» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал мифом то, что Курганская область является символом депрессии. Об этом глава региона сообщил во время проведения международной выставке «Россия» на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU. «Непродолжительное время назад Курганская область считалась общероссийским символом депрессии, якобы, что может быть еще хуже. На сегодняшний день мы держим первое место по России и первое место по УрФО по промышленному росту», — выступил с приветственным словом глава Курганской области Вадим Шумков. Сообщается, что во время презентации губернатор отчитался по динамике развития региона. Также Шумков перед открытием прошелся по выставке и оценил стенд Курганской области. У губернатора также запланированы встречи с генеральным директором китайской платформы интеграции международных ресурсов Чжан Уи и президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Для презентации Курганской области на выставке «Россия» также приехали курганские чиновники и предприниматели. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков откроет День Курганской области на международном форуме. На выставке глава региона вместе с подчиненными и бизнесменами будут показывать достижения региона.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал мифом то, что Курганская область является символом депрессии. Об этом глава региона сообщил во время проведения международной выставке «Россия» на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU. «Непродолжительное время назад Курганская область считалась общероссийским символом депрессии, якобы, что может быть еще хуже. На сегодняшний день мы держим первое место по России и первое место по УрФО по промышленному росту», — выступил с приветственным словом глава Курганской области Вадим Шумков. Сообщается, что во время презентации губернатор отчитался по динамике развития региона. Также Шумков перед открытием прошелся по выставке и оценил стенд Курганской области. У губернатора также запланированы встречи с генеральным директором китайской платформы интеграции международных ресурсов Чжан Уи и президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Для презентации Курганской области на выставке «Россия» также приехали курганские чиновники и предприниматели. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков откроет День Курганской области на международном форуме. На выставке глава региона вместе с подчиненными и бизнесменами будут показывать достижения региона.