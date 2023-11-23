Источник раскрыл, почему свердловчанка не уследила за сестрой, найденной в сугробе

Старшая сестра девочки, найденной в сугробе в Серове, была больна

24 ноября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

За жизнь ребенка борются врачи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Старшая сестра двухлетней девочки, получившей обморожение в Серове (Свердловская область), не уследила за ребенком, так как болела и уснула. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом проверки. «Это конкретно несчастный случай — старшая сестра уснула, так как болела и плохо себя чувствовала, не уследила. Родители были на работе. Повезло, что вовремя вернулся отец. Он вызывал врачей, им отдельное спасибо. Среагировали грамотно. Девочка получила серьезное обморожение, но жить будет. Сейчас ее перевели в больницу Краснотурьинска. Родителям оказали моральную поддержку, все хорошо», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Серове ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Инцидент произошел 23 ноября. Медики Территориального центра медицины катастроф, базирующиеся в Краснотурьинске, доставили ребенка в горбольницу.

Старшая сестра двухлетней девочки, получившей обморожение в Серове (Свердловская область), не уследила за ребенком, так как болела и уснула. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом проверки. «Это конкретно несчастный случай — старшая сестра уснула, так как болела и плохо себя чувствовала, не уследила. Родители были на работе. Повезло, что вовремя вернулся отец. Он вызывал врачей, им отдельное спасибо. Среагировали грамотно. Девочка получила серьезное обморожение, но жить будет. Сейчас ее перевели в больницу Краснотурьинска. Родителям оказали моральную поддержку, все хорошо», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Серове ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Инцидент произошел 23 ноября. Медики Территориального центра медицины катастроф, базирующиеся в Краснотурьинске, доставили ребенка в горбольницу.