В Челябинской области на развитие АПК выделят почти три миллиарда рублей

В бюджете Челябинской области на развитие сельского хозяйства на 2024 год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Его рассмотрели 23 ноября в комитете по аграрной политике заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО.
«На развитие сельского хозяйства планируется выделить на 2024 год 2,9 миллиарда рублей, что соответствует ассигнованиям 2023 года. На государственную программу „Развитие сельского хозяйства“ будет направлено 2,7 миллиарда рублей и 117 миллионов рублей — на программу „Развитие малых форм хозяйствования“. Также аграриям возместят часть затрат на семена будущего урожая». — уточнили в пресс-службе.
На программу «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» запланировано 373 миллиона рублей. Предусмотрено увеличение расходов регионального бюджета на содержание лесопожарных формирований. Появится и новое направление расходов — проведение наземного мониторинга пожарной опасности в лесах. На эти цели направят 10 миллионов рублей.
Как отметил заместитель председателя комитета по аграрной политике Дмитрий Пырсиков, эти цифры стартовые, ко второму чтению проекта бюджета ряд расходов будет уточнен после того, как окончательно определится объем трансфертов, который область получит из федерального бюджета.
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