Самая сильная девочка России из Перми мечтает встретиться с президентом

24 ноября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Девочка верит, что ее мечта о встрече с президентом исполнится Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, установившая шесть рекордов России, мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил ее брат Илья Волегов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «У Лиды есть мечта встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и обнять его. Я понимаю, что это вряд ли когда-нибудь осуществится, но она в это верит. Лидочка очень добрая и отзывчивая девочка, наша гордость», — рассказал брат Лидии. Также он добавил, что еще ни одна девочка в России не смогла установить шесть рекордов, поэтому Лидию можно считать самой сильной в стране. В ноябре она установила сразу два детских рекорда по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом и по отжиманиям на одной руке. Но результаты официально не зарегистрированы.

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, установившая шесть рекордов России, мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил ее брат Илья Волегов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «У Лиды есть мечта встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и обнять его. Я понимаю, что это вряд ли когда-нибудь осуществится, но она в это верит. Лидочка очень добрая и отзывчивая девочка, наша гордость», — рассказал брат Лидии. Также он добавил, что еще ни одна девочка в России не смогла установить шесть рекордов, поэтому Лидию можно считать самой сильной в стране. В ноябре она установила сразу два детских рекорда по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом и по отжиманиям на одной руке. Но результаты официально не зарегистрированы.