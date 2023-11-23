23 ноября 2023

Самая сильная девочка России из Перми мечтает встретиться с президентом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Девочка верит, что ее мечта о встрече с президентом исполнится Фото:

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, установившая шесть рекордов России, мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил ее брат Илья Волегов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«У Лиды есть мечта встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и обнять его. Я понимаю, что это вряд ли когда-нибудь осуществится, но она в это верит. Лидочка очень добрая и отзывчивая девочка, наша гордость», — рассказал брат Лидии.

Также он добавил, что еще ни одна девочка в России не смогла установить шесть рекордов, поэтому Лидию можно считать самой сильной в стране. В ноябре она установила сразу два детских рекорда по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом и по отжиманиям на одной руке. Но результаты официально не зарегистрированы.

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Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, установившая шесть рекордов России, мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил ее брат Илья Волегов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «У Лиды есть мечта встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным и обнять его. Я понимаю, что это вряд ли когда-нибудь осуществится, но она в это верит. Лидочка очень добрая и отзывчивая девочка, наша гордость», — рассказал брат Лидии. Также он добавил, что еще ни одна девочка в России не смогла установить шесть рекордов, поэтому Лидию можно считать самой сильной в стране. В ноябре она установила сразу два детских рекорда по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом и по отжиманиям на одной руке. Но результаты официально не зарегистрированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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