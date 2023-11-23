23 ноября 2023

Арестованный глава УКС Кургана Минин встретит Новый год за решеткой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Минина Игоря. Курган
Суд избрал меру пресечения директору УКС Кургана Фото:

Курганский городской суд избрал меру пресечения в отношении задержанного директора управления капстроительства (УКС) Игоря Минина. Его отправят в СИЗО на два месяца, новый год ему придется встретить в заключении. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Избрать в отношении Минина Игоря Григорьевича меру пресечения в виде заключения под стражу», — зачитал решение судья курганского горсуда Дмитрий Благинин. Ограничения наложены до 21 января.

По мнению следователей, ущерб государству от действий Минина составил более 4 млн рублей. Они считают, что пребывание Минина под стражей необходимо, чтобы он не скрылся от следствия и не воздействовал на свидетелей по делу. Глава УКС не согласился с мнением следователей, защитник попросил назначить подписку о невыезде. Суд удовлетворил ходатайство СУ СК.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского управления был задержан вместе с директором московской строительной фирмы «Авиапромстрой» Денис Явшевым. Курганского руководителя подозревают в злоупотреблении полномочиями при подписании актов по контракту при строительстве школы в 12-м Заозерном микрорайоне. Директора фирмы обвиняют в мошенничестве. От строительства школы подрядчик отказался, сейчас ее доводит до завершения местный застройщик.

Судебное заседание по уголовному делу Минина Игоря. Курган
В Кургане суд рассмотрел ходатайство следователей о мере пресечения для директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина
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Курганский городской суд избрал меру пресечения в отношении задержанного директора управления капстроительства (УКС) Игоря Минина. Его отправят в СИЗО на два месяца, новый год ему придется встретить в заключении. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Избрать в отношении Минина Игоря Григорьевича меру пресечения в виде заключения под стражу», — зачитал решение судья курганского горсуда Дмитрий Благинин. Ограничения наложены до 21 января. По мнению следователей, ущерб государству от действий Минина составил более 4 млн рублей. Они считают, что пребывание Минина под стражей необходимо, чтобы он не скрылся от следствия и не воздействовал на свидетелей по делу. Глава УКС не согласился с мнением следователей, защитник попросил назначить подписку о невыезде. Суд удовлетворил ходатайство СУ СК. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского управления был задержан вместе с директором московской строительной фирмы «Авиапромстрой» Денис Явшевым. Курганского руководителя подозревают в злоупотреблении полномочиями при подписании актов по контракту при строительстве школы в 12-м Заозерном микрорайоне. Директора фирмы обвиняют в мошенничестве. От строительства школы подрядчик отказался, сейчас ее доводит до завершения местный застройщик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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