Челябинский СК организовал проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом

В Челябинской области организовали доследственную проверку из-за ДТП, где пассажирский автобус улетел в кювет после лобового столкновения с машиной. Об этом URA.RU 24 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Проводится доследственная проверка по признакам статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователем будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям лиц, оказывавшим услуги пассажирской перевозки», — сообщили URA.RU в СУ СКР.
В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что проводят проверку на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. ДТП произошло днем 24 ноября на дороге из Челябинска в село Октябрьское. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, когда автобус с пассажирами двигался по маршруту. Предварительно, водитель машины не справился с управлением, произошло лобовое столкновение.
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