23 ноября 2023

Челябинский СК организовал проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, прокурор, сумка, портфель, следователь, папка с документами
Следственный комитет и прокуратура проводят проверку Фото:

В Челябинской области организовали доследственную проверку из-за ДТП, где пассажирский автобус улетел в кювет после лобового столкновения с машиной. Об этом URA.RU 24 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Проводится доследственная проверка по признакам статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователем будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям лиц, оказывавшим услуги пассажирской перевозки», — сообщили URA.RU в СУ СКР.

В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что проводят проверку на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. ДТП произошло днем 24 ноября на дороге из Челябинска в село Октябрьское. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, когда автобус с пассажирами двигался по маршруту. Предварительно, водитель машины не справился с управлением, произошло лобовое столкновение.

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В Челябинской области организовали доследственную проверку из-за ДТП, где пассажирский автобус улетел в кювет после лобового столкновения с машиной. Об этом URA.RU 24 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Проводится доследственная проверка по признакам статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователем будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям лиц, оказывавшим услуги пассажирской перевозки», — сообщили URA.RU в СУ СКР. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что проводят проверку на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. ДТП произошло днем 24 ноября на дороге из Челябинска в село Октябрьское. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, когда автобус с пассажирами двигался по маршруту. Предварительно, водитель машины не справился с управлением, произошло лобовое столкновение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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