23 ноября 2023

Тюменец стал миллионером благодаря лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
Свой выигрыш тюменец частично потратил на закрытие ипотеки Фото:

Житель Тюмени выиграл пять миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». Свой выигрыш он частично потратил на закрытие ипотеки.

«Евгений из Тюмени выиграл пять миллионов рублей в государственную моментальную лотерею от „Столото“. Счастливым оказался билет с дизайном „Календарь удачи“», — рассказали в пресс-службе.

Как рассказал сам участник лотереи, на призовые деньги он купил сыну мотоцикл, закрыл ипотеку. Также мужчина отложил часть выигрыша на открытие собственного дела.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени выиграл в лотерею 24 миллиона рублей. Мужчина переехал в Сочи и задумался о покупке яхты.

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Житель Тюмени выиграл пять миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». Свой выигрыш он частично потратил на закрытие ипотеки. «Евгений из Тюмени выиграл пять миллионов рублей в государственную моментальную лотерею от „Столото“. Счастливым оказался билет с дизайном „Календарь удачи“», — рассказали в пресс-службе. Как рассказал сам участник лотереи, на призовые деньги он купил сыну мотоцикл, закрыл ипотеку. Также мужчина отложил часть выигрыша на открытие собственного дела. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени выиграл в лотерею 24 миллиона рублей. Мужчина переехал в Сочи и задумался о покупке яхты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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