Тюменец стал миллионером благодаря лотерее

Житель Тюмени выиграл пять миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». Свой выигрыш он частично потратил на закрытие ипотеки.
«Евгений из Тюмени выиграл пять миллионов рублей в государственную моментальную лотерею от „Столото“. Счастливым оказался билет с дизайном „Календарь удачи“», — рассказали в пресс-службе.
Как рассказал сам участник лотереи, на призовые деньги он купил сыну мотоцикл, закрыл ипотеку. Также мужчина отложил часть выигрыша на открытие собственного дела.
Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени выиграл в лотерею 24 миллиона рублей. Мужчина переехал в Сочи и задумался о покупке яхты.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.