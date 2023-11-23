23 ноября 2023

СКР проведет проверку после ЧП с ребенком, которого нашли в сугробе в подгузнике

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Сотрудники СКР устанавливают причины, которые способствовали инциденту Фото:

Серовским межрайонным следственным отделом СУ СКР области проведет проверку из-за инцидента с двухлетней девочкой, которая получила обморожения. Ребенка в сугробе нашел отец, когда возвращался домой после работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

«Организована проверка сообщения о получении двухлетней девочкой сильного обморожения. В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу родственников. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей 2-летней девочки. Также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Девочку доставили в больницу Краснотурьинска. Позже стало известно, что полиция в отношении матери девочки завела административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка».

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Серовским межрайонным следственным отделом СУ СКР области проведет проверку из-за инцидента с двухлетней девочкой, которая получила обморожения. Ребенка в сугробе нашел отец, когда возвращался домой после работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. «Организована проверка сообщения о получении двухлетней девочкой сильного обморожения. В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу родственников. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей 2-летней девочки. Также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении силового ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Девочку доставили в больницу Краснотурьинска. Позже стало известно, что полиция в отношении матери девочки завела административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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