СКР проведет проверку после ЧП с ребенком, которого нашли в сугробе в подгузнике

Серовским межрайонным следственным отделом СУ СКР области проведет проверку из-за инцидента с двухлетней девочкой, которая получила обморожения. Ребенка в сугробе нашел отец, когда возвращался домой после работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
«Организована проверка сообщения о получении двухлетней девочкой сильного обморожения. В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу родственников. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей 2-летней девочки. Также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении силового ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Девочку доставили в больницу Краснотурьинска. Позже стало известно, что полиция в отношении матери девочки завела административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка».
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